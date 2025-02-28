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СК раскрыл причину задержания топ-менеджера «Макфы»

СК: топ-менеджера «Макфы» Владлена Паршина заподозрили во взятке на 16 млн руб.
Силовики задержали директора по закупкам и снабжению «Макфы» Паршина и начальника службы закупки зерна Тофана по делу о взятке на 16 млн руб. «за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы»

Должностные лица АО «Макфа» подозреваются в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК). Накануне был задержан директор по закупкам и снабжению Владлен Паршин. Как уточнил «Ура.ру» со ссылкой на источник, вместе с ним задержали начальника службы закупа зерна Ивана Тофана.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 по 27 февраля 2025 года топ-менеджеры «Макфы» планировали получить не менее 16 млн руб. от представителя коммерческой организации «за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы». Их задержали после передачи первой части взятки в размере более 1 млн руб. через посредника.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу», — говорится в сообщении СК.

В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы»
Бизнес
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

Следователи возбудили дела о покушении на получение взятки в особо крупном размере в отношении Паршина и Тофина и о посредничестве во взяточничестве против менеджера службы закупа зерна. У фигурантов прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

В пресс-службе АО «Макфа» РБК подтвердили задержание Паршина. «Со стороны компании правоохранительным органам будет оказана вся необходимая помощь в расследовании», — заявили в компании.

Агропромышленная группа «Макфа» появилась на базе основанной в 1937 году Челябинской макаронной фабрики. В результате слияния последней с АО «Сосновский комбинат хлебопродуктов» в 2001 году было создано АО «Макфа». Компания возглавила российский рынок макаронных изданий и муки и вошла в пятерку мировых производителей макарон. Ее производства находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае.

В мае 2024 года активы «Макфы» были переданы государству по иску Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве сочли «коррупционной» деятельность компании, так как ее бенефициары — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов — одновременно были представителями власти и занимались бизнесом. Совладельцы предприятия в судебном порядке оспаривают позицию Генпрокуратуры.

Паршин начал работать в «Макфе» при прежних собственниках. Агентство AK&M включало его в рейтинг лучших директоров по закупкам в России в 2016 и 2017 годах. До этого он построил карьеру в правоохранительных органах, писал 74.ru.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия Следственный комитет уголовное дело «Макфа» взятка задержание
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