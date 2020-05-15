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Суд в Петербурге арестовал замдиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева

Следствие заподозрило его в мошенничестве с утверждением сметы, в которой указывалась завышенная цена кабеля, прокладываемого к подстанции «Крестовская». Она обеспечивает электроэнергией стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге
Ленэнерго LSNG Купить
Ленэнерго LSNGP Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / Ведомости / ТАСС
Фото: Екатерина Кузьмина / Ведомости / ТАСС

Ленинский районный суд удовлетворил требование следствия об аресте заместителя директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Накануне СМИ сообщили о задержании Горячева, а также об обысках в 20 помещениях компании в Москве и Санкт-Петербурге.

Суд арестовал его до 12 июля. Замглавы «Ленэнерго» просил перевести его под домашний арест.

СМИ сообщили о задержании замдиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева
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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Горячева подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, до 17 апреля 2014 года он был генеральным директором компании «Меридиан». Вместе с главой «ГлавЭнергоМонтажа» Иваном Карповичем, другими неустановленными лицами из этих компаний, а также с сотрудниками «Ленэнерго» и «ЭдвансСтроя» Горячев, как считают в СК, решил похитить бюджетные средства при прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до «Крестовской». Для этого они организовали утверждение сметы с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму 131,4 млн руб.

Уголовное дело по статье о мошенничестве правоохранительные органы завели 7 апреля 2020 года. Следствие указывало, что в конце 2015 года «Россети» получили из бюджета 1,47 млрд руб. на строительство объектов инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 2018 году; 580,3 млн руб. компания направила в «Ленэнерго» на строительство кабельной линии до «Крестовской». Эта подстанция обеспечивает электроэнергией стадион «Газпром Арена» на одноименном острове, где проходили матчи чемпионата мира.

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Правоохранительные органы считают, что стоимость кабеля завысила «ЭдвансСтрой», а «Ленэнерго» утвердила предложенную смету. Его изготовлением занималась «Эстралин ЗВК», «Меридиан» стал подрядчиком. Сотрудники этих компаний подготовили подложную документацию, а в 2015 году «Ленэнерго» перечислила подрядчику 753 млн руб.

Алексей Горячев начал работать в компании с января 2018 года. Он стал советником ее генерального директора. С 12 января того же года им стал Андрей Рюмин. С 2000 по 2017 год Горячев занимал руководящие должности в коммерческих структурах Санкт-Петербурга, говорится на сайте компании. С февраля 2019 года он занял должность заместителя директора по капитальному строительству в «Ленэнерго».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «Зенит Арена», Санкт-Петербург, «Ленэнерго»
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