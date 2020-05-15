Суд в Петербурге арестовал замдиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева

Следствие заподозрило его в мошенничестве с утверждением сметы, в которой указывалась завышенная цена кабеля, прокладываемого к подстанции «Крестовская». Она обеспечивает электроэнергией стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге

Фото: Екатерина Кузьмина / Ведомости / ТАСС

Ленинский районный суд удовлетворил требование следствия об аресте заместителя директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Накануне СМИ сообщили о задержании Горячева, а также об обысках в 20 помещениях компании в Москве и Санкт-Петербурге.

Суд арестовал его до 12 июля. Замглавы «Ленэнерго» просил перевести его под домашний арест.

Горячева подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, до 17 апреля 2014 года он был генеральным директором компании «Меридиан». Вместе с главой «ГлавЭнергоМонтажа» Иваном Карповичем, другими неустановленными лицами из этих компаний, а также с сотрудниками «Ленэнерго» и «ЭдвансСтроя» Горячев, как считают в СК, решил похитить бюджетные средства при прокладке кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до «Крестовской». Для этого они организовали утверждение сметы с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму 131,4 млн руб.