Песков сообщил о мерах, связанных с членством Швеции в НАТО

Фото: Leon Neal / Getty Images

Россия внимательно отслеживает все процессы, связанные с присоединением Швеции к НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, видит ли Москва со стороны Стокгольма «активизацию военного присутствия в регионе» в связи со вступлением в альянс и вызывает ли это обеспокоенность. Вопрос прозвучал на фоне заявления главы шведской разведки Томаса Нильссона, что по завершении конфликта на Украине «русские вернутся в наш район».

«В целом речь идет о полноформатном участии [Швеции] в альянсе, поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают и мониторят и принимают соответствующие меры», — ответил Песков.

Нильссон, призывая Европу готовиться к возможной войне с Россией, отмечал, что российские власти «уже говорят о строительстве баз вдоль новой линии фронта с Финляндией, а также до Арктики». По его словам, президент США Дональд Трамп «регулярно дает кредит доверия» российскому лидеру Владимиру Путину, однако европейцы, особенно соседи России, «просто не могут позволить себе ослабить бдительность».

После начала российской военной операции на Украине Швеция, как и Финляндия, решила отказаться от политики нейтралитета. 7 марта 2024-го она официально стала членом Североатлантического альянса. Финляндия присоединилась к союзу летом 2023 года.

Путин говорил об отсутствии территориальных претензий к странам НАТО и называл «чушью полной» заявления об угрозе нападения России на альянс в случае победы в конфликте на Украине. По его словам, Москва заинтересована в развитии отношений, а на Западе «искусственно создают проблемы», потому что не хотят иметь «такого конкурента в лице России».