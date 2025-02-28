 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков сообщил о мерах, связанных с членством Швеции в НАТО

Песков: Россия следит за процессами, связанными с членством Швеции в НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Россия внимательно отслеживает все процессы, связанные с присоединением Швеции к НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, видит ли Москва со стороны Стокгольма «активизацию военного присутствия в регионе» в связи со вступлением в альянс и вызывает ли это обеспокоенность. Вопрос прозвучал на фоне заявления главы шведской разведки Томаса Нильссона, что по завершении конфликта на Украине «русские вернутся в наш район».

«В целом речь идет о полноформатном участии [Швеции] в альянсе, поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают и мониторят и принимают соответствующие меры», — ответил Песков.

Глава шведской разведки призвал готовиться к войне с Россией
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Нильссон, призывая Европу готовиться к возможной войне с Россией, отмечал, что российские власти «уже говорят о строительстве баз вдоль новой линии фронта с Финляндией, а также до Арктики». По его словам, президент США Дональд Трамп «регулярно дает кредит доверия» российскому лидеру Владимиру Путину, однако европейцы, особенно соседи России, «просто не могут позволить себе ослабить бдительность».

После начала российской военной операции на Украине Швеция, как и Финляндия, решила отказаться от политики нейтралитета. 7 марта 2024-го она официально стала членом Североатлантического альянса. Финляндия присоединилась к союзу летом 2023 года.

Путин говорил об отсутствии территориальных претензий к странам НАТО и называл «чушью полной» заявления об угрозе нападения России на альянс в случае победы в конфликте на Украине. По его словам, Москва заинтересована в развитии отношений, а на Западе «искусственно создают проблемы», потому что не хотят иметь «такого конкурента в лице России».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Швеция НАТО разведка
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Эксперт допустил пересмотр границ НАТО Трампом по просьбе России
Политика
Премьер Швеции предсказал Европе судьбу музея старых технологий
Технологии и медиа
В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Создатель «Глаза Бога» ответил на сообщения об обыскахТехнологии и медиа, 14:30
Путин упростил кадастровый учет недвижимости для пострадавших от ЧСНедвижимость, 14:28
Россия предложила США восстановить прямое авиасообщениеПолитика, 14:27
В России началась «третья волна» для исследователей ИИ с фондом ₽4,5 млрдТехнологии и медиа, 14:23
Генерала Попова под конвоем привезут в суд в ТамбовеПолитика, 14:15
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:14
У экс-замглавы «Ленэнерго» украли 65 млн руб. из машиныОбщество, 14:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Правительство Армении одобрило правила оборота криптовалют. В чем их сутьКрипто, 14:05
Против Шульман завели дело об участии в нежелательной организацииПолитика, 14:04
Маск назвал имя «будущего президента США»Политика, 14:02
В сортировочном центре в Шушарах роботы обработали миллиардную посылкуОтрасли, 13:58
Акции «Аэрофлота» подскочили после предложения МИДа вернуть рейсы в СШАИнвестиции, 13:58
Украина задумалась о «мягких гарантиях» от ЕвросоюзаПолитика, 13:56
Рекордсмен мира Кулижников не попал на олимпийский отбор у конькобежцевСпорт, 13:52