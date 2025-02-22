На трассе М-11 под Тверью BMW попал в смертельное ДТП

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В Конаковском районе Тверской области столкнулись два автомобиля, один из них влетел в отбойник, погибли два человека, еще один ранен, сообщает пресс-служба Государственной автомобильной инспекции по региону.

«22 февраля на 140-м км а/д СПАД М-11 Конаковского района произошло столкновение двух транспортных средств — БМВ и «Ситроен», с последующим наездом на препятствие», — говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель и пассажир одного из автомобилей, пассажира второго пострадавшего транспортного средства госпитализировали с тяжелыми травмами.

В ночь с 21 на 22 февраля в Ордынском районе Новосибирской области легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус, один человек погиб, еще один пострадал. В ГАИ тогда уточнили, что в автобусе находились 13 пассажиров, но на тот момент никто из них за медицинской помощью не обращался.