«МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Операторы связи «МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — говорится в сообщении ведомства.

Оба оператора анонсировали отмену роуминга двумя неделями ранее, 14 февраля. В «МегаФоне» отмечали, что услуги связи при регистрации в сети оператора «К‑Телеком» будут тарифицироваться как в домашнем регионе с 27 февраля. Пресс-служба Yota сообщала, что роуминг отменят 25 февраля.

«МегаФон» принял такое решение после того, как ФАС выписала компании предписание об отмене наценки на услуги в Крыму. Yota же сообщила ведомству о добровольной отмене роуминга.

После вхождения Крыма в состав России с полуострова ушли почти все украинские операторы. Российские крупнейшие мобильные компании не стали выходить на этот рынок, опасаясь санкций, и 90% рынка в регионе занимали «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «КТК-Телеком» («Волна Мобайл»).

В 2024 году доплату за роуминг в Крыму отменили операторы «Т2 Мобайл» и «Ростелеком». Прошлой весной мобильную связь на полуострове запустил оператор фиксированной связи и доступа в интернет «Миранда-Медиа». С начала 2025 года роуминг также отменил «Билайн».