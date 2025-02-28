 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Операторы связи «МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — говорится в сообщении ведомства.

Оба оператора анонсировали отмену роуминга двумя неделями ранее, 14 февраля. В «МегаФоне» отмечали, что услуги связи при регистрации в сети оператора «К‑Телеком» будут тарифицироваться как в домашнем регионе с 27 февраля. Пресс-служба Yota сообщала, что роуминг отменят 25 февраля.

«МегаФон» принял такое решение после того, как ФАС выписала компании предписание об отмене наценки на услуги в Крыму. Yota же сообщила ведомству о добровольной отмене роуминга.

Tele2 отменит роуминг в Крыму и Севастополе
Технологии и медиа
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После вхождения Крыма в состав России с полуострова ушли почти все украинские операторы. Российские крупнейшие мобильные компании не стали выходить на этот рынок, опасаясь санкций, и 90% рынка в регионе занимали «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «КТК-Телеком» («Волна Мобайл»).

В 2024 году доплату за роуминг в Крыму отменили операторы «Т2 Мобайл» и «Ростелеком». Прошлой весной мобильную связь на полуострове запустил оператор фиксированной связи и доступа в интернет «Миранда-Медиа». С начала 2025 года роуминг также отменил «Билайн».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
роуминг МегаФон Крым Севастополь Yota ФАС
Материалы по теме
Россия и Белоруссия подписали резолюцию об отмене роуминга
Политика
В Белгородской области вслед за Курской заработал межсетевой роуминг
Политика
Набиуллина усомнилась в необходимости платежного роуминга
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Кремль фразой «ничего святого» оценил подготовку теракта против ТихонаПолитика, 12:55
Как Proof of History помогает блокчейн-сетям проверять транзакцииPro, 12:54
Рыночная капитализация «Кристалла» упала за год почти в два разаВино, 12:44
«МегаФон» и Yota отменили роуминг в Крыму и СевастополеТехнологии и медиа, 12:41
Культ искренности: почему не надо быть собой на работе — Fast CompanyPro, 12:34
Военные освободили деревню Новая Сорочина в Курской областиПолитика, 12:33
Орбан счел невообразимым вступление Украины в ЕвросоюзПолитика, 12:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В РПЦ увидели в покушении на Тихона попытку помешать миру с УкраинойПолитика, 12:29
В команде Бивола заявили, что боксеру не грозит потеря чемпионского поясаСпорт, 12:25
Politico узнал об «отрезвляющем» сигнале Трампа для ЕвропыПолитика, 12:24
Умер один из разработчиков самолета МС-21 Алексей РахимбаевОбщество, 12:24
Microsoft определилась со сроками закрытия SkypeТехнологии и медиа, 12:17
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержатьPro, 12:14
В «деле Домодедово» появились документы финразведки о выводе капитала⁠Бизнес, 12:12