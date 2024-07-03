ФАС выдала предупреждение «Мегафону», «Билайну» и МТС за тарифы в Крыму

ФАС потребовала от «большой тройки» операторов прекратить взымать дополнительную плату с абонентов в Крыму, отметив, что с января там созданы необходимые экономические условия для оказания услуг связи как в «домашних регионах»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения операторам связи МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») за взимание дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонентов на территории Крыма, сообщила служба в телеграм-канале.

При этом, как отметили в ФАС, с января этого года для операторов связи «созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания допплаты на уровне домашнего региона».

В ведомстве подчеркнули, что действия «большой тройки» ущемляют интересы абонентов, в связи с чем компаниям было направлено соответствующее предупреждение.

Представитель МТС сообщил РБК, что компания пока не получала документы от ФАС и не знакома с доводами регулятора. При этом, по его словам, у МТС нет своей сети в Крыму, а абоненты обслуживаются при помощи местных операторов.

«Чтобы абоненты могли пользоваться связью в чужой сети, компания несет дополнительные роуминговые расходы. Поэтому нельзя приравнивать цены на услуги связи, получаемые абонентом дома в своей собственной сети, с ценами обслуживания в чужой сети, так как условия организации услуг в этих случаях разные. Так построены принципы обслуживания в чужих сетях во всем мире», — заявил собеседник РБК.

Он также отметил, что об улучшении условий с 2024 года, на которые ссылается ФАС, МТС неизвестно, конкретно для компании они сохраняются прежними.

РБК направил запрос другим операторам.

После присоединения Крыма к России с территории полуострова ушли почти все украинские операторы. Российские крупнейшие мобильные компании не стали сразу выходить на этот рынок, опасаясь санкций. Сегодня крупнейшие сотовые операторы на полуострове — «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «КТК-Телеком» («Волна Мобайл»). По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, «К-Телеком» — лидер рынка с долей 75% на 2023 год, а вместе с «КТК-Телекомом» компании занимают 90% рынка.

В марте 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в 2023 году в Крыму будет установлено несколько тысяч российских базовых станций связи с российским софтом. Президент Владимир Путин также призывал федеральные компании выходить на рынок Крыма и не бояться санкций.