 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

ФАС выдала предупреждение «Мегафону», «Билайну» и МТС за тарифы в Крыму

ФАС потребовала от «большой тройки» операторов прекратить взымать дополнительную плату с абонентов в Крыму, отметив, что с января там созданы необходимые экономические условия для оказания услуг связи как в «домашних регионах»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения операторам связи МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») за взимание дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонентов на территории Крыма, сообщила служба в телеграм-канале.

При этом, как отметили в ФАС, с января этого года для операторов связи «созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания допплаты на уровне домашнего региона».

В ведомстве подчеркнули, что действия «большой тройки» ущемляют интересы абонентов, в связи с чем компаниям было направлено соответствующее предупреждение.

Представитель МТС сообщил РБК, что компания пока не получала документы от ФАС и не знакома с доводами регулятора. При этом, по его словам, у МТС нет своей сети в Крыму, а абоненты обслуживаются при помощи местных операторов.

«Чтобы абоненты могли пользоваться связью в чужой сети, компания несет дополнительные роуминговые расходы. Поэтому нельзя приравнивать цены на услуги связи, получаемые абонентом дома в своей собственной сети, с ценами обслуживания в чужой сети, так как условия организации услуг в этих случаях разные. Так построены принципы обслуживания в чужих сетях во всем мире», — заявил собеседник РБК.

Он также отметил, что об улучшении условий с 2024 года, на которые ссылается ФАС, МТС неизвестно, конкретно для компании они сохраняются прежними.

РБК направил запрос другим операторам.

«Билайн», «МегаФон» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернета
Бизнес
Фото:Олег Елков / ТАСС

После присоединения Крыма к России с территории полуострова ушли почти все украинские операторы. Российские крупнейшие мобильные компании не стали сразу выходить на этот рынок, опасаясь санкций. Сегодня крупнейшие сотовые операторы на полуострове — «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «КТК-Телеком» («Волна Мобайл»). По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, «К-Телеком» — лидер рынка с долей 75% на 2023 год, а вместе с «КТК-Телекомом» компании занимают 90% рынка.

В марте 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в 2023 году в Крыму будет установлено несколько тысяч российских базовых станций связи с российским софтом. Президент Владимир Путин также призывал федеральные компании выходить на рынок Крыма и не бояться санкций.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Екатерина Шокурова
МТС Билайн МегаФон Крым ФАС операторы связи
Материалы по теме
ФАС признала необоснованной жалобу на закупку дженерика против ВИЧ
Бизнес
ФАС выдала Альфа-банку предписания за рекламу мелким шрифтом
Общество
ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу написания дипломов и рефератов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Прокурор запросил для сыновей Ащеулова по 18 лет по делу о госизмене Политика, 11:50
В Standard Chartered предсказали новый максимум биткоина к выборам в США Крипто, 11:50
Что влияло на цены драгметаллов на протяжении столетия РБК и Сбер, 11:49
В Киеве исключили завершение конфликта с Россией изменением границ Политика, 11:47
В первом полугодии россияне купили более 750 тыс. автомобилей Авто, 11:47
В США сочли конфронтацию КНР и Филиппин репетицией нападения на Тайвань Политика, 11:44
В Москве мужчина умер в кабине крана на стройке из-за жары Общество, 11:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Планирующая IPO торговая платформа «Кифа» утвердила дивидендную политику Инвестиции, 11:40
ФСБ обвинила француза в сборе военных данных в беседах с госслужащими Политика, 11:36
Цифровая трансформация: 6 вопросов для выбора подходящей бизнес-модели Pro, 11:30
Ozon ответил на данные о сложностях с доставкой техники из Китая Бизнес, 11:27
Защита обжалует пожизненный срок экс-чиновнику Минфина за убийство Общество, 11:24
Азербайджанский боец ММА Рзаев извинился за фразу «русская свинья» Спорт, 11:22
При атаке дрона под Шебекино пострадал тракторист Политика, 11:21