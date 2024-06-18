Tele2 отменит роуминг в Крыму и Севастополе

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Принадлежащий «Ростелекому» оператор связи Tele2 осенью отменит роуминг на территории Крыма и Севастополя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

По его словам, оператор дорабатывает IT-системы и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими. В компании пояснили, что клиент Tele2, приехав на полуостров, автоматически регистрируется в сети местного оператора «Миранда».

«При этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета [абонента] или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана», — пояснили в Tele2.

Из республики после вхождения Крыма в состав России ушли почти все украинские операторы. Российские крупнейшие мобильные компании не стали выходить на этот рынок, опасаясь санкций.

В мае 2024 года мобильную связь в Крыму запустил оператор фиксированной связи и доступа в интернет «Миранда-Медиа» — услуги оказывают под брендом «Миранда». Ранее 90% рынка в региона занимали «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «КТК-Телеком» («Волна Мобайл»).