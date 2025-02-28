Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад»
Глава Генштаба российских Вооруженных сил, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», сообщает Минобороны.
В пункте управления он выслушал доклады командующего группировкой и других должностных лиц об обстановке в зоне боевых действий на Украине. Как отмечает военное ведомство, Герасимов заявил об успехах подразделений и отдал указания по поводу дальнейших действий.
Первый замглавы Минобороны также посетил в зоне военной операции мотострелковую дивизию, где вручил военнослужащим государственные награды.
Несколькими днями ранее, 22 февраля, Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная», где также заслушал доклад командующего и сделал необходимые распоряжения.
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