Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад»

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Глава Генштаба российских Вооруженных сил, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», сообщает Минобороны.

В пункте управления он выслушал доклады командующего группировкой и других должностных лиц об обстановке в зоне боевых действий на Украине. Как отмечает военное ведомство, Герасимов заявил об успехах подразделений и отдал указания по поводу дальнейших действий.

Первый замглавы Минобороны также посетил в зоне военной операции мотострелковую дивизию, где вручил военнослужащим государственные награды.





Несколькими днями ранее, 22 февраля, Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная», где также заслушал доклад командующего и сделал необходимые распоряжения.