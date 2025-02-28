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Военная операция на Украине ,  
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Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад»

Сюжет
Военная операция на Украине

Герасимов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад»
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Глава Генштаба российских Вооруженных сил, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», сообщает Минобороны.

В пункте управления он выслушал доклады командующего группировкой и других должностных лиц об обстановке в зоне боевых действий на Украине. Как отмечает военное ведомство, Герасимов заявил об успехах подразделений и отдал указания по поводу дальнейших действий.

Первый замглавы Минобороны также посетил в зоне военной операции мотострелковую дивизию, где вручил военнослужащим государственные награды.

Глава Минобороны проинспектировал «Южную» группировку войск
Политика

Несколькими днями ранее, 22 февраля, Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная», где также заслушал доклад командующего и сделал необходимые распоряжения.

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Персоны
Валерий Герасимов Минобороны группировка войск Генштаб
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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