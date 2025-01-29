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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны проинспектировал «Южную» группировку войск

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Минобороны проинспектировал «Южную» группировку войск
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Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт «Южной» группировки войск, сообщает пресс-служба ведомства. Глава Минобороны провел рабочее совещание и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика о текущей обстановке, действиях противника и выполнении боевых задач.

В ходе визита министр ознакомился с современными роботизированными комплексами, применяемыми для снабжения передовых позиций и ведения огневого поражения. Также глава Минобороны проверил подразделения, занимающиеся модернизацией и ремонтом беспилотников, робототехники и военной техники. Командование доложило Белоусову о совершенствовании противодроновой защиты башни бронетехники с использованием тросовых систем.

По итогам инспекции министр выразил благодарность личному составу и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В декабре 2024 года глава Минобороны заявил, что из-за возросшей роли дронов в современных конфликтах армии нужен новый род войск — войска беспилотных систем. Он отметил, что беспилотники активно используются для разведки, ударных операций, транспортировки и информационного обмена.

Формирование войск беспилотных систем планируется завершить в третьем квартале 2025 года. В ноябре президент России Владимир Путин также подчеркивал важность выделения дронов в отдельный род войск.

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Военная операция на Украине Министерство обороны Андрей Белоусов группировка войск
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Андрей Белоусов

политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
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