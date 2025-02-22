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Военная операция на Украине ,  
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Герасимов посетил позиции группировки войск «Южная» в зоне спецоперации

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Военная операция на Украине

Герасимов посетил позиции группировки войск «Южная» в зоне спецоперации
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Глава Генштаба российских вооруженных сил, первый замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Южная» в зоне проведения военной операции на Украине, сообщает Минобороны.

Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск генерал-полковника Александра Санчика и командующих объединениями об обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач. «Начальник Генерального штаба ВС РФ отметил успехи соединений и воинских частей группировки «Южная» в ходе выполнения боевых задач, отдал указания на дальнейшие действия», — говорится в сообщении.

Минобороны регулярно отчитывается о том, что подразделения группировки войск «Южная» улучшают свои позиции в зоне боев. В частности, 14 января ведомство доложило, что они взяли под контроль село Дачное, которое находится к западу от города Курахово — на шоссе, которое связывает эту часть Донбасса с Днепропетровской областью.

21 января Герасимов посетил позиции группировки войск «Центр» в зоне военной операции на Украине. Тогда он заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач, подвел промежуточные итоги и поставил новые задачи, а также наградил отличившихся в ходе боев военных.

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Валерий Герасимов Генштаб позиции Минобороны
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Валерий Герасимов

военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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