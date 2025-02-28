В Петербурге задержали мужчину, снимавшего порно с семилетней дочерью

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Оперативники задержали в Санкт-Петербурге мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над семилетней дочерью и съемке порнографии. Об этом сообщило управление Следственного комитета по городу.

В ведомстве уточнили, что задержанный совершал в отношении ребенка «насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием».

27 февраля мужчину задержали, против него возбудили дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет) и п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, вторая — до 15. Следствие направило в суд ходатайство об аресте мужчины.

По данным местного портала 78.ru, задержанный — 35-летний уроженец Магадана, который работал адвокатом. При обысках у него изъяли девять флеш-карт, два жестких и три CD-диска, а также ноутбук, три мобильных телефона и «умные» часы.

В декабре в Адыгее возбудили уголовное дело после сообщений о том, что местная супружеская пара избивала детей и издевалась над ними. Родная мать пострадавших сообщала, что ее сын и две дочери регулярно подвергались побоям со стороны отца и сексуальному насилию со стороны мачехи.