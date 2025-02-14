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Прокуратура проверит жалобы школьницы на издевательства и насилие в СИЗО

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Подмосковная прокуратура проверит жалобы школьницы, обвиняемой в терроризме, на издевательства и насилие в СИЗО, пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По информации издания, надзорный орган обнаружил нарушения в действиях следствия, которое не зарегистрировало жалобу девушки и не начинало проверку. Отдельно ведомство проверит данные о сексуальном насилии против несовершеннолетней.

Школьницу обвиняют в подготовке массовых убийств. Осенью 2023 года, когда ей было 14 лет, девушка купила на маркетплейсе петарду, подожгла ее и сняла об этом ролик для соцсетей, напоминает «МК». До этого она вступила в группу мессенджера, в котором участники «пропагандируют девиантное поведение, суицид и массовые убийства как норму жизни и способ достижения своих целей». По версии следствия, тем самым школьница стала участницей международного молодежного движения «Колумбайн», которое в России признано террористическим и запрещено.

По словам девушки, когда она находилась в СИЗО, сокамерницы рвали ее школьные тетради, выбрасывали вещи, а также выбрили ей брови и волосы на голове. Кроме того, однажды ее заставили раздеться догола и стоять на столе с табличкой в руках, говорилось в жалобе.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Школьница попала в психиатрическую больницу, где рассказала инспектору по делам несовершеннолетних, что подверглась за решеткой еще и сексуальному насилию. Сотрудница полиции передала объяснения в следственный отдел по городу Балашихе, который направил их в УМВД по Дмитровскому городскому округу. Однако впоследствии оказалось, что заявление не попало в Книгу регистрации преступлений, поэтому никакого решения по нему не приняли.

13 февраля Балашихинский городской суд продлил девушке принудительные меры медицинского характера и оставил ее в психиатрической больнице до 5 мая.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру и СК Московской области.

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Теги
СИЗО школьница прокуратура насилие издевательство
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