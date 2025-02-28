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Общество ,  
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В Якутске у 70 пациентов центра реабилитации нашли кишечную инфекцию

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

У 70 пациентов якутского республиканского Центра медицинской реабилитации и спортивной медицины нашли симптомы кишечной инфекции, сообщил минздрав региона.

Там уточнили, что информация об отравлении поступила из самой организации. Среди пострадавших 21 ребенок. Сейчас врачи-инфекционисты проводят осмотр и уточняют диагноз.

Региональный минздрав взял ситуацию на контроль, расследование также проводит управление Роспотребнадзора по Якутии. Кроме того, проверку начал Следственный комитет. В ведомстве сообщили о «более 70» заболевших.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что в реабилитационном центре отравились 75 человек, в том числе 24 ребенка.

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Фото:ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В начале февраля в Мурманске в больницу с признаками острой кишечной инфекции попали 33 постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов. СК после этого объявил о проведении проверки.

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Теги
Якутск Якутия отравление реабилитационный центр
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