В Якутске у 70 пациентов центра реабилитации нашли кишечную инфекцию

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У 70 пациентов якутского республиканского Центра медицинской реабилитации и спортивной медицины нашли симптомы кишечной инфекции, сообщил минздрав региона.

Там уточнили, что информация об отравлении поступила из самой организации. Среди пострадавших 21 ребенок. Сейчас врачи-инфекционисты проводят осмотр и уточняют диагноз.

Региональный минздрав взял ситуацию на контроль, расследование также проводит управление Роспотребнадзора по Якутии. Кроме того, проверку начал Следственный комитет. В ведомстве сообщили о «более 70» заболевших.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что в реабилитационном центре отравились 75 человек, в том числе 24 ребенка.

В начале февраля в Мурманске в больницу с признаками острой кишечной инфекции попали 33 постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов. СК после этого объявил о проведении проверки.