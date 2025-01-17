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Общество ,  
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Более 30 человек отравились в санатории в Красноярском крае

32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае

В санатории «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края отравились 32 человека, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Из них пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всего в санатории отдыхали более 100 человек.

По данным следствия, пострадавшие пожаловались на резкое ухудшение состояния здоровья после завтрака 16 января.

Следствие возбудило дело в связи с распространением инфекционного заболевания по ч.1 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальный срок тюремного заключения по ней составляет два года.

В частном доме престарелых отравились более 20 человек, трое умерли
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Фото:СУ СК РФ по Алтайскому краю

В конце ноября в частном доме престарелых в Алтайском крае отравились более 20 человек. Причиной массового заболевания людей могла стать ротавирусная инфекция, рассказал тогда директор центра Алик Гельфенбайн. СК сообщал о трех погибших в результате отравления.

Самого директора заключили под стражу на два месяца, до 28 января 2025 года включительно.

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Теги
массовое отравление Красноярский край санаторий пожилые люди Следственный комитет
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