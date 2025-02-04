В Мурманске 33 жильца интерната попали в больницу с кишечной инфекцией

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Более 30 постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Мурманске попали в больницу с признаками острой кишечной инфекции, сообщает минздрав региона.

«По эпидпоказаниям для изоляции заболевших даже с легкой формой заболевания госпитализировали. По состоянию на 14:00 4 февраля, в стационаре находятся 33 человека», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Как отметили в министерстве, состояние пациентов в настоящее время стабильное. Региональный Роспотребнадзор провел все необходимые обследования.

Пресс-служба дома-интерната во «ВКонтакте» сообщает, что заведение получило предписание от Роспотребнадзора, поэтому с 4 по 10 февраля в интернате ввели запрет на посещение и передачу продуктов, под исключение попали лекарства и абсорбирующее белье.

Следственный комитет по региону объявил о проведении проверки по факту произошедшего.

Ранее, 2 февраля, шесть школьниц, остановившихся в отеле в Капотне на юго-востоке Москвы, обратились в больницу с признаками отравления.

В связи с этим Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.