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Вильфанд спрогнозировал избыток осадков в марте на Урале и в Сибири

Вильфанд: в марте осадки на Урале и в Сибири превысят норму
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В марте количество осадков превысит норму в нескольких регионах на Урале, в Сибири и Северо-Западном федеральном округе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В частности, избыток осадков ожидается в Западной Сибири и большей части Красноярского края, на Таймыре, севере Урала и тихоокеанском побережье России, а также в Мурманской и Архангельской областях.

Дефицит осадков Вильфанд спрогнозировал на Чукотке, юге Якутии, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. Осадки в пределах нормы будут наблюдаться на территории от западных границ страны до реки Оби, а также в центральной, северной частях Якутии и Камчатском крае.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Вильфанд также рассказал, что на юге европейской части России, в регионах Нижней Волги и Дальнего Востока в марте температура будет держаться на уровне ниже нормы. В Москве же и Московской области, а также в регионах Центрального федерального округа температура превысит норму.

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Роман Вильфанд прогноз Урал Сибирь осадки
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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