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В Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами

Акулы напали на экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане
Фото: russian.ocean.way / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: russian.ocean.way / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Акулы напали на экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане, прокусив баллоны их катамарана, на котором передвигаются путешественники, сообщается на сайте проекта «По тропам русских мореплавателей».

Экипаж состоит из Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьена. Их катамаран был атакован акулами куки-каттерами (также известны как бразильские светящиеся акулы, это небольшие акулы размером 42–56 см в длину) в Тихом океане, примерно в 835 км к юго-востоку от Кэрнса (город на северо-востоке Австралии).

Первая атака произошла 4 сентября, когда был поврежден задний левый баллон катамарана, из-за чего тот полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток и смогли пройти примерно 100 миль.

На следующий день акулы повредили правый баллон, после чего катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS, и через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, куда эвакуировали путешественников. На судне не было приборов для погрузки катамарана на борт, из-за чего его решили оставить в океане. Экипаж направляется на спасательном корабле в Брисбен (город в Австралии).

Экспедиция Russian Ocean Way началась в июле 2021 года с острова Таити. Постоянные члены экипажа Евгений Ковалевский и Станислав Березкин прошли через Тихий океан, обогнув Южную Америку, и посетили как минимум 15 стран. Одной из целей путешествия является пройти маршрутом русских кругосветных путешествий XIX века на открытом парусном судне.

Теги
Австралия кругосветное путешествие экспедиции акулы
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