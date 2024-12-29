Жертвой нападения акулы в Египте оказался итальянец

Россияне не пострадали при нападении акулы в Египте, погиб итальянец

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Жертвой нападения акулы на пляже города Марса-Алам в Египте стал итальянский турист, еще один гражданин Италии пострадал, сообщает ANSA.

Россиян не было среди пострадавших при нападении акулы в Марса-Алам, сообщило генконсульство в Хургаде. Вместе с тем дипломаты призвали россиян сохранять бдительность и соблюдать устанавливаемые властями Египта запреты на купание.

О нападении акулы сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды 29 декабря. ЧП произошло за пределами разрешенной для плавания зоны, отметили в ведомстве. Территорию пляжа закрыли, а купание запретили на 48 часов начиная с 30 декабря.

Марса-Алам расположен в 271 км от Хургады в мухафазе Красное море.