 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Жертвой нападения акулы в Египте оказался итальянец

Россияне не пострадали при нападении акулы в Египте, погиб итальянец
Фото: Anas Mohammed / Shutterstock
Фото: Anas Mohammed / Shutterstock

Жертвой нападения акулы на пляже города Марса-Алам в Египте стал итальянский турист, еще один гражданин Италии пострадал, сообщает ANSA.

Россиян не было среди пострадавших при нападении акулы в Марса-Алам, сообщило генконсульство в Хургаде. Вместе с тем дипломаты призвали россиян сохранять бдительность и соблюдать устанавливаемые властями Египта запреты на купание.

В Египте при нападении акулы погиб турист
Общество
Фото:AIC / imagebroker.com / Global Look Press

О нападении акулы сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды 29 декабря. ЧП произошло за пределами разрешенной для плавания зоны, отметили в ведомстве. Территорию пляжа закрыли, а купание запретили на 48 часов начиная с 30 декабря.

Марса-Алам расположен в 271 км от Хургады в мухафазе Красное море.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Египет акула туристы Италия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Le Temps назвала «тактической ошибкой» вторжение ВСУ в Курскую областьПолитика, 20:07
Как мы тестировали на «Авито» 5 разных ниш и что из этого вышлоLife, 20:04
Сцепка с цифрой: какие сервисы упрощают и ускоряют грузоперевозкиТренды, 19:53
Times рассказала подробности работы сирийского ШтазиПолитика, 19:53
В МВД зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса NGateФинансы, 19:45
«Манчестер Сити» победил «Лестер» в 500-м матче Гвардиолы во главе клубаСпорт, 19:40
Bloomberg сообщило о рисках для ГТС Украины после прекращения транзитаПолитика, 19:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛСпорт, 19:24
Bloomberg узнал, кто поможет Украине электричеством из-за угроз СловакииОбщество, 19:13
Шипачев побил рекорд по передачам в высшем дивизионе российского хоккеяСпорт, 19:10
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 19:09
В сборной Франции пожаловались на облезшие медали Олимпиады-2024Спорт, 19:03
Как продвигать товары и услуги в мире победившего инфошумаТренды, 19:03
Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом открыть второй фронтПолитика, 19:00