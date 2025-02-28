В Шереметьево спустя час сняли ограничения на полеты

Московский аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения были сняты в 03:45 мск, уточнил он. Они действовали с 02:41 «для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС».

На запасном аэродроме в петербургском Пулково сел один самолет, летевший в Шереметьево.

В ночь на 26 февраля аэропорт Сочи временно не принимал и не отправлял рейсы.

Утром 22 февраля ограничения на полеты действовали в аэропортах Казани и Нижнекамска из-за угрозы атаки беспилотников.