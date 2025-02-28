Политика ,
0
В Шереметьево спустя час сняли ограничения на полеты
Московский аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения были сняты в 03:45 мск, уточнил он. Они действовали с 02:41 «для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС».
На запасном аэродроме в петербургском Пулково сел один самолет, летевший в Шереметьево.
В ночь на 26 февраля аэропорт Сочи временно не принимал и не отправлял рейсы.
Утром 22 февраля ограничения на полеты действовали в аэропортах Казани и Нижнекамска из-за угрозы атаки беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.