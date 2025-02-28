 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Шереметьево спустя час сняли ограничения на полеты

Московский аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения были сняты в 03:45 мск, уточнил он. Они действовали с 02:41 «для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС».

На запасном аэродроме в петербургском Пулково сел один самолет, летевший в Шереметьево.

Аэропорт в Сочи возобновил работу
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В ночь на 26 февраля аэропорт Сочи временно не принимал и не отправлял рейсы.

Утром 22 февраля ограничения на полеты действовали в аэропортах Казани и Нижнекамска из-за угрозы атаки беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Шереметьево Росавиация
Материалы по теме
В Росавиации сообщили о штатной работе аэропортов в городах на юге России
Политика
Пять российских аэропортов приостановили полеты
Общество
Два самолета ушли на запасные аэродромы во время ограничений на полеты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Трамп сообщил, что впечатлен женой британского премьераПолитика, 06:46
Госдеп озвучил итоги встречи делегаций России и США в СтамбулеПолитика, 06:42
Вильфанд предупредил о температуре ниже нормы в ряде регионовОбщество, 06:28
Курс биткоина упал ниже $80 тыс.Финансы, 06:21
Представитель Депардье объяснил неуплату взносов в Союз кинематографистовТехнологии и медиа, 05:34
В Шереметьево спустя час сняли ограничения на полетыПолитика, 05:28
Генпрокурор обвинила ФБР в сокрытии тысяч страниц по делу ЭпштейнаОбщество, 05:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»Политика, 04:58
Никарагуа объявила о выходе из СПЧ ООНПолитика, 04:25
Трамп заявил о поддержке принципа коллективной обороны НАТОПолитика, 04:08
КНДР объявила о запуске стратегической крылатой ракетыПолитика, 03:37
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полетыПолитика, 03:15
Трамп заявил, что уважает ЗеленскогоПолитика, 03:11
OpenAI представила новую модель ИИТехнологии и медиа, 03:06