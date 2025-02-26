Аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсов

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 01:47 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи <...> Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он.

Ограничения на работу российских аэропортов периодически вводят после начала военной операции, это происходит в том числе на фоне атак беспилотников.

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