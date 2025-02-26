Аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсов
Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 01:47 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи <...> Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он.
Ограничения на работу российских аэропортов периодически вводят после начала военной операции, это происходит в том числе на фоне атак беспилотников.
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