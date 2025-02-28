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Технологии и медиа ,  
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Представитель Депардье объяснил неуплату взносов в Союз кинематографистов

Представитель Жерара Депардье объяснил неуплату актером взносов в Союз кинематографистов России тем, что тот вступил туда по просьбе режиссера Клима Лаврентьева, пишет «Абзац».

Французского артиста могут исключить из-за задолженности в размере 9,5 тыс. руб. за семь лет членства в организации.

«По просьбе режиссера Клима Лаврентьева он [Депардье] любезно согласился [вступить]. Это было для престижа этого союза, а не для его интересов, так как ему это действительно не нужно. И несколько лет спустя Клим связывается со мной и говорит, что Жерар должен уплатить [взносы] за все эти годы», — сказал представитель актера Арно Фрилле в разговоре с изданием.

Он назвал сложившуюся ситуацию печальной и позорной. «Я даже не осмеливаюсь говорить об этом с Жераром», — отметил Фрилле.

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Жерар Депардье

Неуплата ежегодных членских взносов является нарушением прописанных в уставе организации обязанностей, поэтому 15-й пленум 11-го созыва правления Союза кинематографистов постановил рассмотреть список на исключение членов организации.

Помимо Депардье в перечень попали не выплативший 20 тыс. руб. за девять лет продюсер Александр Роднянский (Минюст внес его в свой реестр иноагентов), советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте (15,5 тыс. руб. за 18 лет), советский и украинский актер Алексей Горбунов (больше 24 тыс. руб. за 12 лет) и ряд других деятелей культуры.

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Депардье Союз кинематографистов взносы
Жерар Депардье фото

Жерар Депардье

актер, режиссер
27 декабря 1948 года
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