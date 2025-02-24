 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

AFP узнало, что Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

AFP: Франция заподозрила Депардье в мошенничестве с налогами и отмывании денег
Депардье обвиняют в уклонении от уплаты налогов во Франции путем предоставления ложных сведений о фактическом месте жительства в Бельгии. У актера также есть гражданство России, полученное после налоговой реформы во Франции
Жерар Депардье
Жерар Депардье (Фото: Ben A. Pruchnie / Getty Images)

Французский актер Жерар Депардье на родине стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Расследование было начато в феврале 2024 года Национальной финансовой прокуратурой Франции, отмечает агентство. Актера заподозрили в том, что он фиктивно обозначил своим местом проживания Бельгию в 2013 году, чтобы избегать налоговых обязательств во Франции. Фактически, по версии следствия, актер жил на родине.

Местное издание Notele писало, что Депардье в 2012 году приобрел дом в селе Нешен в Валлонии на юге Бельгии. Впоследствии из-за этого власти Франции инициировали расследование, в рамках которого в феврале 2025 года в Париже, французском департаменте Мэн-и-Луара и в Бельгии прошли обыски, рассказал AFP источник.

Notele также писало, что разбирательства были связаны с ложными данными о фактическом месте жительства. Суд, по его информации, арестовал нескольких человек.

Одно из дел против Депардье о домогательствах закрыли
Общество
Актер Жерар Депардье

Адвокат Жерара Депардье, с которым связалось издание Mediapart, заявил, что налоговые органы уже много лет пытаются выяснить все обстоятельства. «Безуспешно, [и] теперь они пытаются добиться этого посредством уголовного преследования. К сожалению для них <...>, результат будет тем же», — сказал порталу юрист. Он заверил, что его подзащитный действовал законно.

В 2013 году Депардье также получил гражданство России, при этом сохранив французский паспорт. Актер пошел на это из-за налоговой реформы в родной стране, повышающей ставку налога для сверхбогатых до 75%. Налог, из-за которого Депардье покинул страну, через некоторое время признали дискриминационным, Конституционный совет Франции его отменил.

Депардье является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о домогательствах и сексуальном насилии. Его обвиняют по меньшей мере две женщины. Актер должен предстать перед судом 24 и 25 марта в рамках этих разбирательств, обвинения он отрицает. Одно из дел против него по аналогичной статье ранее было закрыто.

Читайте РБК в Telegram.

Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли

Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Жерар Депардье Франция отмывание денег уклонение от налогов
Жерар Депардье фото

Жерар Депардье

актер, режиссер
27 декабря 1948 года
Материалы по теме
Прокуратура Парижа потребовала суда над Депардье
Общество
Депардье отпустили после допроса по делу о сексуальном насилии
Общество
Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 18:22
СК начал проверку после исчезновения туриста при сходе лавины у СочиОбщество, 18:42
Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФАСпорт, 18:41
Мерц назвал неприемлемой для Киева сделку России и США «в обход других»Политика, 18:41
Суд арестовал почти ₽5 млрд у Nikoliers из-за школы в «Сколково»Бизнес, 18:20
«Сибирь» проиграла пятый матч подряд в КХЛСпорт, 18:12
В МИД России пожелали Баку не выходить за рамки договоренностей с МосквойПолитика, 18:11
Bloomberg узнал, что G7 не может выпустить заявление по Украине из-за СШАПолитика, 18:11
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Новгородской области опровергли сообщение о смерти и.о. главы регионаОбщество, 18:08
AFP узнало, что Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денегОбщество, 18:04
SEC США закрыла расследование против криптосервиса Robinhood без санкцийКрипто, 18:02
В Дагестане завели дело против державших на цепи девушку родственниковОбщество, 17:55
Мосбиржа 1 марта запустит торги выходного дня в экспериментальном режимеИнвестиции, 17:55
Один человек пропал в горах у Сочи после схода снежной лавиныОбщество, 17:50
Генпрокуратура признала нежелательной Russian Democratic SocietyПолитика, 17:43