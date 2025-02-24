AFP узнало, что Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Депардье обвиняют в уклонении от уплаты налогов во Франции путем предоставления ложных сведений о фактическом месте жительства в Бельгии. У актера также есть гражданство России, полученное после налоговой реформы во Франции

Жерар Депардье (Фото: Ben A. Pruchnie / Getty Images)

Французский актер Жерар Депардье на родине стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Расследование было начато в феврале 2024 года Национальной финансовой прокуратурой Франции, отмечает агентство. Актера заподозрили в том, что он фиктивно обозначил своим местом проживания Бельгию в 2013 году, чтобы избегать налоговых обязательств во Франции. Фактически, по версии следствия, актер жил на родине.

Местное издание Notele писало, что Депардье в 2012 году приобрел дом в селе Нешен в Валлонии на юге Бельгии. Впоследствии из-за этого власти Франции инициировали расследование, в рамках которого в феврале 2025 года в Париже, французском департаменте Мэн-и-Луара и в Бельгии прошли обыски, рассказал AFP источник.

Notele также писало, что разбирательства были связаны с ложными данными о фактическом месте жительства. Суд, по его информации, арестовал нескольких человек.

Адвокат Жерара Депардье, с которым связалось издание Mediapart, заявил, что налоговые органы уже много лет пытаются выяснить все обстоятельства. «Безуспешно, [и] теперь они пытаются добиться этого посредством уголовного преследования. К сожалению для них <...>, результат будет тем же», — сказал порталу юрист. Он заверил, что его подзащитный действовал законно.

В 2013 году Депардье также получил гражданство России, при этом сохранив французский паспорт. Актер пошел на это из-за налоговой реформы в родной стране, повышающей ставку налога для сверхбогатых до 75%. Налог, из-за которого Депардье покинул страну, через некоторое время признали дискриминационным, Конституционный совет Франции его отменил.

Депардье является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о домогательствах и сексуальном насилии. Его обвиняют по меньшей мере две женщины. Актер должен предстать перед судом 24 и 25 марта в рамках этих разбирательств, обвинения он отрицает. Одно из дел против него по аналогичной статье ранее было закрыто.