Союз кинематографистов России рассмотрит исключение Депардье за долги
Французского актера Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов. Об этом говорится в печатном номере газеты союза от 24 февраля, с которым ознакомился РБК.
В газете приведены постановления 15-го пленума 11-го созыва правления Союза кинематографистов России. В одном из них пленум постановил рассмотреть представленный контрольно-ревизионной комиссией список на исключение членов союза за нарушение прописанных в уставе организации обязанностей, в числе которых — выплата ежегодных членских взносов. В этот список и попал Депардье: задолженность актера за семь лет составила 9,5 тыс. руб.
Помимо Депардье в список потенциальных кандидатов на исключение попал и продюсер Александр Роднянский (Минюст внес его в свой реестр иноагентов). Он задолжал Союзу кинематографистов больше 20 тыс. руб. членских взносов за девять лет. В перечне также упоминаются советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте (15,5 тыс. руб. за 18 лет), советский и украинский актер Алексей Горбунов (больше 24 тыс. руб. за 12 лет) и ряд других деятелей культуры.
Ранее в отношении Жерара Депардье началось расследование по подозрению в неуплате налогов во Франции. Французские правоохранители также подозревают актера в отмывании денег. Актер, по версии следствия, «имел фиктивное место жительство в Бельгии начиная с 2013 года». А в апреле 2024 года в прокуратуре Парижа заявили, что 75-летнего актера будут судить за якобы совершенные Депардье домогательства во время съемок картины «Зеленые ставни».
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