Союз кинематографистов России рассмотрит исключение Депардье за долги

Союз кинематографистов России может исключить Жерара Депардье за неуплату членских взносов. Долг актера за семь лет составил почти 10 тыс. руб. Под риском исключения также находится признанный иноагентом Александр Роднянский

Жерар Депардье (Фото: IMAGO / Frederic Kern / Global Look Press)

Французского актера Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов. Об этом говорится в печатном номере газеты союза от 24 февраля, с которым ознакомился РБК.

В газете приведены постановления 15-го пленума 11-го созыва правления Союза кинематографистов России. В одном из них пленум постановил рассмотреть представленный контрольно-ревизионной комиссией список на исключение членов союза за нарушение прописанных в уставе организации обязанностей, в числе которых — выплата ежегодных членских взносов. В этот список и попал Депардье: задолженность актера за семь лет составила 9,5 тыс. руб.

Помимо Депардье в список потенциальных кандидатов на исключение попал и продюсер Александр Роднянский (Минюст внес его в свой реестр иноагентов). Он задолжал Союзу кинематографистов больше 20 тыс. руб. членских взносов за девять лет. В перечне также упоминаются советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте (15,5 тыс. руб. за 18 лет), советский и украинский актер Алексей Горбунов (больше 24 тыс. руб. за 12 лет) и ряд других деятелей культуры.

Ранее в отношении Жерара Депардье началось расследование по подозрению в неуплате налогов во Франции. Французские правоохранители также подозревают актера в отмывании денег. Актер, по версии следствия, «имел фиктивное место жительство в Бельгии начиная с 2013 года». А в апреле 2024 года в прокуратуре Парижа заявили, что 75-летнего актера будут судить за якобы совершенные Депардье домогательства во время съемок картины «Зеленые ставни».