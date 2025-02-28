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Политика ,  
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Никарагуа объявила о выходе из СПЧ ООН

Никарагуа решила выйти из Совета по правам человека (СПЧ) ООН из-за «неуважения к ее суверенитету». Об этом заявила сопрезидент страны Росарио Мурильо, передает Canal 4.

«Никарагуа выражает свое суверенное и безотзывное решение выйти из Совета по правам человека и всей деятельности, связанной с этим советом и всеми его вспомогательными механизмами», — сказала она.

По словам Мурильо, СПЧ ООН распространяет «клевету и ложь, направленные на дискредитацию работы правительства и подрыв национального суверенитета», а также не выполняет миссию, для которой был создан.

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Телеканал приводит письмо и главы никарагуанского МИД Вальдрака Джентске председателю СПЧ ООН. Джентске раскритиковал подготовленный экспертами доклад по правам человека в Никарагуа, который был включен в ежегодный доклад Верховного комиссара ООН по правам человека. По его словам, механизмы ООН используют права человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела государств.

В начале февраля Никарагуа заявила о выходе из продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН), поскольку посчитала, что данные из недавно опубликованного доклада организации также ложны и дискредитируют политику страны в области борьбы с бедностью и продовольственной безопасности. В МИД Никарагуа распорядились о закрытии офиса ФАО ООН в стране.

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Теги
Никарагуа СПЧ ООН права человека суверенитет доклад
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