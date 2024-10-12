Президент Никарагуа решил разорвать дипотношения с Израилем

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поручил правительству разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом заявила вице-президент страны Росарио Мурильо, сообщает La Prensa.

«Наш президент дал указание министерству иностранных дел республики подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля», — сказала она.

По словам Мурильо, президент поручил разрыв дипотношений после того, как об этом попросила Национальная ассамблея Никарагуа из-за «жестоких и преступных действий Израиля в отношении народа Палестины». В декларации ассамблеи было указано, что правительство Израиля «ставит под угрозу мир и безопасность во всем мире» при поддержке североамериканских и европейских стран.

Мурильо отметила, что указ о разрыве отношений будет опубликован «в ближайшие часы».

29 декабря 2023 года Южноафриканская Республика подала в суд ООН иск к Израилю, обвинив его в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, одобренной в 1948 году. Израиль также обвинили в «неизбирательном применении силы и насильственном выселении жителей».

В следующем месяце, 23 января 2024 года Никарагуа обратилась в Международный Суд за разрешением принять участие в этом деле. Ортега тогда призвал Израиль «немедленно прекратить военное нападение на палестинский народ».

МИД Израиля отверг обвинения со стороны ЮАР, назвав их необоснованными и не имеющими юридической силы. Международный суд ООН в Гааге призвал Израиль прекратить действия, которые могут быть трактованы как нарушение Конвенции о геноциде. Однако судьи не стали выносить решение по ключевой части иска ЮАР — был ли геноцид в Газе.