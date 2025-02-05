 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Никарагуа заявила о выходе из продовольственного органа ООН

Никарагуа объявила о выходе из ФАО ООН из-за доклада о голоде
Виды Никарагуа&nbsp;
Виды Никарагуа  (Фото: JC Fotografia / Shutterstock)

Никарагуа заявила о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН), так как посчитала, что данные из недавно опубликованного доклада организации ложны и дискредитируют политику страны в сфере борьбы с бедностью и продовольственной безопасности. Об этом сообщил МИД государства в письме к гендиректору ФАО Цюй Дунъюю, которое опубликовало издание Divergentes.

В министерстве заявили, что доклад «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году» содержит информацию, не подтвержденную правительством Никарагуа, и назвали ее нарушением суверенитета.

Поэтому власти страны посчитали, что ФАО нарушила обязанность уважать своих участников. В МИДе также распорядились о закрытии офиса ФАО в стране.

Президент Никарагуа назвал преступными санкции против России
Политика

ФАО опубликовала доклад с подробным описанием ситуации с продовольствием и питанием в мире в июле 2024 года. Международная организация заявила, как уточнило издание Confidencial, что Никарагуа (19,6%) входит в число стран с самым высоким уровнем голода в Центральной Америке наравне с Гондурасом (20,4%) и Гватемалой (12,6%). Голодают, по ее данным, примерно 1,3 млн жителей — 19,6% от всего населения страны.

ФАО — это организация ООН, занимающаяся борьбой с голодом. Ее цель, как заявлено на сайте, состоит в том, чтобы гарантировать регулярный доступ населения к высококачественной пище. В ФАО состоят 195 членов (194 страны и Европейский союз). ФАО работает более чем в 130 странах мира.

ООН и раньше предъявляла претензии к политике Никарагуа. Так, в марте 2023 года организация выпустила доклад, в котором обвинила правительство Никарагуа в нарушении прав человека.

С декабря 2018 года в Никарагуа были закрыты не менее 3144 организаций гражданского общества, отметили в ООН, уточнив, что практически все независимые СМИ и правозащитные организации работают из-за рубежа.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Никарагуа ФАО ООН выход жалоба
Материалы по теме
Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека
Политика
В Никарагуа заявили о готовности выпускать карты «Мир»
Экономика
Путин в письме Ортеге отметил дух партнерства между Россией и Никарагуа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 04 фев, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 04 фев, 18:02
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:52
Как топ-менеджеры становятся инсайдерами и что с этим делать компанииPro, 08:51
Силовики нашли похищенного в Москве мужчинуОбщество, 08:48
Производитель коньяка и виноделы пошли на мировое в споре за «Кубань»Вино, 08:30
Никарагуа заявила о выходе из продовольственного органа ООНПолитика, 08:15
Аналитики назвали инструменты с доходом выше инфляции в 2024 годуФинансы, 08:01
ФНС объяснила нюансы расчета вычета при покупке жилья по новым ставкамНедвижимость, 08:00
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
За ночь силы ПВО сбили пять беспилотников над территорией РоссииПолитика, 07:57
WSJ узнала о плане отказа Nissan от условий слияния с HondaБизнес, 07:48
ЦРУ предложило сотрудникам уволиться с сохранением зарплаты на 8 месяцевПолитика, 07:43
Легенда футбола. Какие главные рекорды побил Криштиану РоналдуСпорт, 07:33
Суд во Франции окончательно отклонил иск Навальных к «Ив Роше»Бизнес, 07:33
14 машин сгорели при пожаре в автохимчистке в Красноярском краеОбщество, 07:17
На рынке кофе в России сменился лидерБизнес, 07:06