Никарагуа заявила о выходе из продовольственного органа ООН

Виды Никарагуа (Фото: JC Fotografia / Shutterstock)

Никарагуа заявила о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН), так как посчитала, что данные из недавно опубликованного доклада организации ложны и дискредитируют политику страны в сфере борьбы с бедностью и продовольственной безопасности. Об этом сообщил МИД государства в письме к гендиректору ФАО Цюй Дунъюю, которое опубликовало издание Divergentes.

В министерстве заявили, что доклад «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году» содержит информацию, не подтвержденную правительством Никарагуа, и назвали ее нарушением суверенитета.

Поэтому власти страны посчитали, что ФАО нарушила обязанность уважать своих участников. В МИДе также распорядились о закрытии офиса ФАО в стране.

ФАО опубликовала доклад с подробным описанием ситуации с продовольствием и питанием в мире в июле 2024 года. Международная организация заявила, как уточнило издание Confidencial, что Никарагуа (19,6%) входит в число стран с самым высоким уровнем голода в Центральной Америке наравне с Гондурасом (20,4%) и Гватемалой (12,6%). Голодают, по ее данным, примерно 1,3 млн жителей — 19,6% от всего населения страны.

ФАО — это организация ООН, занимающаяся борьбой с голодом. Ее цель, как заявлено на сайте, состоит в том, чтобы гарантировать регулярный доступ населения к высококачественной пище. В ФАО состоят 195 членов (194 страны и Европейский союз). ФАО работает более чем в 130 странах мира.

ООН и раньше предъявляла претензии к политике Никарагуа. Так, в марте 2023 года организация выпустила доклад, в котором обвинила правительство Никарагуа в нарушении прав человека.

С декабря 2018 года в Никарагуа были закрыты не менее 3144 организаций гражданского общества, отметили в ООН, уточнив, что практически все независимые СМИ и правозащитные организации работают из-за рубежа.