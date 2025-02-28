В Непале произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 21:06 UTC (00:03 мск).

По данным ученых, эпицентр землетрясения находился в 15 км к юго-востоку от населенного пункта Кодари, в котором проживают около 1 600 человек. Очаг возник на глубине 10 км.

В середине февраля землетрясение магнитудой 6,4 случилось на Алтае. EMSC оценил магнитуду в 5,7. Очаг землетрясения находился в России, но подземные толчки также ощущались и на территории Казахстана.

Магнитуду чаще всего оценивают по шкале Рихтера, где минимальное значение — 1, максимальное — 9,5.