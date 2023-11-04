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Число жертв землетрясения в Непале превысило 100

AP: 128 человек погибли в результате землетрясения в Непале

В результате землетрясения в Непале погибли по меньшей мере 128 человек, десятки получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на власти страны.

Ранее было известно о 54 жертвах. По словам властей, ожидается рост числа жертв, поскольку связь со многими местами потеряна.

Для помощи пострадавшим привлекли вертолеты и наземные войска. По данным агентства, силовики расчищали дороги и горные тропы, которые заблокировали оползни. Вертолеты доставили в больницы медицинских работников и лекарства.

Землетрясение произошло в ночь на 4 ноября на границе Индии и Непала. Немецкий исследовательский центр геонаук оценил магнитуду землетрясения в 6,2, глубину — в 10 км. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, глубину — 17 км. Индийский сейсмологический центр оценил магнитуду в 6,4.

Последнее крупное землетрясение (магнитудой 7,8) в Непале произошло в апреле 2015 года. Его жертвами стали свыше 8 тыс. человек, еще 17 тыс. получили ранения.

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Непал землетрясение погибшие
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