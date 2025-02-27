Кабмин одобрил проект о статусе ветерана для силовиков в Курской области

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС

Правительство одобрило законопроект о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военным и сотрудникам других силовых ведомств, выполняющим боевые задачи в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что законопроект был разработан по поручению президента Владимира Путина. Кабинету министров его представил министр обороны Андрей Белоусов.

Предусмотренная законопроектом мера поддержки также будет распространена на сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров.

В октябре 2024 года Минобороны предложило наделить статусом ветеранов добровольцев, участвующих в отражении вторжения на территорию России и провокаций на границе страны.

В декабре Путин в ходе прямой линии заявил, что неполучение выплат, положенных участникам военной операции на Украине, бойцами, воюющими в Курской области, является упущением.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в январе 2025 года заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о приравнивании бойцов в Курской области к участникам военной операции на Украине сразу после внесения документа правительством.