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Военная операция на Украине ,  
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Госдума обсудит статус бойцов в Курской области

Госдума планирует приравнять бойцов в Курской области к участникам спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроект о приравнивании бойцов в Курской области к участникам военной операции на Украине после внесения документа правительством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Как только законопроект поступит в Государственную думу <...> мы его незамедлительно рассмотрим и сделаем все для того, чтобы этот вопрос был решен», — сказал Володин.

Речь идет о наделении бойцов в Курской области статусом ветеранов боевых действий.

По словам председателя Госдумы, законопроект инициирован во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области передали в кабмин
Общество
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

19 декабря Путин во время прямой линии назвал упущением властей разницу выплат военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях на Украине и в Курской области. Он пообещал исправить сложившуюся ситуацию.

В тот же день депутаты Госдумы направили законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветеранов на отзыв в кабинет министров. Соответствующие поправки к законодательству могут быть приняты уже в весеннюю сессию, заявил тогда глава комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

23 декабря председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что бойцы на территории Курской области будут получать выплаты наравне с военными на Украине. Соответствующие документы уже подписаны.

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Вячеслав Володин Курская область ветераны Госдума Военная операция на Украине
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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Политика
Проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области передали в кабмин
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Мишустин уравнял выплаты военным в Курской области и на спецоперации
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