Госдума обсудит статус бойцов в Курской области

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Госдума рассмотрит законопроект о приравнивании бойцов в Курской области к участникам военной операции на Украине после внесения документа правительством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Как только законопроект поступит в Государственную думу <...> мы его незамедлительно рассмотрим и сделаем все для того, чтобы этот вопрос был решен», — сказал Володин.

Речь идет о наделении бойцов в Курской области статусом ветеранов боевых действий.

По словам председателя Госдумы, законопроект инициирован во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

19 декабря Путин во время прямой линии назвал упущением властей разницу выплат военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях на Украине и в Курской области. Он пообещал исправить сложившуюся ситуацию.

В тот же день депутаты Госдумы направили законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветеранов на отзыв в кабинет министров. Соответствующие поправки к законодательству могут быть приняты уже в весеннюю сессию, заявил тогда глава комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

23 декабря председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что бойцы на территории Курской области будут получать выплаты наравне с военными на Украине. Соответствующие документы уже подписаны.