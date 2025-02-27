«Русская сталь» предложила увеличить полномочия РЖД по разгрузке сети
РЖД должны получить больше полномочий для решения проблем движения вагонов на фоне роста невостребованного порожнего парка или неэффективного управления им, заявили РБК в ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие металлургические предприятия России.
«Операторы грузовых железнодорожных вагонов должны быть заинтересованы в оперативном вывозе порожних вагонов после выгрузки сырья на горнорудных и металлургических предприятиях, а также после разгрузки в морских портах. Однако на данный момент, мягко говоря, этого не происходит в достаточной мере». — считают в ассоциации.
Ранее «Русская сталь» направила письмо в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) с просьбой обсудить введенные РЖД ограничения на прием порожних вагонов. По мнению ассоциации, ситуация может привести к «серьезным экономическим последствиям». Металлургические компании полагают, что эти меры затрудняют логистику и оказывают негативное влияние на производство, особенно на предприятиях непрерывного цикла.
В «Русской стали» также отметили, что рассматривают ограничение РЖД на перемещение порожних вагонов по сети общего пользования как вынужденную меру, связанную со «сложной ситуацией». «В последнее время мы активно взаимодействуем с Российскими железными дорогами, и это позволило в ручном режиме РЖД решить множество задач, связанных с вывозом готовой продукции с предприятий для удовлетворения запросов потребителей, а также отправкой произведенной металлопродукции на экспорт в морские порты», — заявили в «Русской стали».
В РЖД, в свою очередь, РБК сообщили, что в компании заинтересованы в наращивании перевозок металлургических грузов и не ограничивают подачу вагонов под заявки грузоотправителей. Однако при этом на путях предприятий, на ближайших к ним и припортовых станциях скапливается «большое количество» невостребованных порожних вагонов, которые мешают продвижению груженых потоков.
В октябре 2024 года РЖД начали вводить ограничения на допуск порожних вагонов на сеть в рамках работы по сокращению парка. Сейчас его количество достигает рекордных более 1,3 млн единиц, профицит оценивается в 400 тыс.
Первыми, по информации источников РБК, с подобными проблемами столкнулись вагоностроительные предприятия при регистрации отгруженных с заводов вагонов. Тогда запрет сняли через три дня, но вскоре производители вновь заметили ограничения со стороны РЖД.
В письме, направленном первому вице-премьеру Денису Мантурову (РБК ознакомился с документом) союзом «Объединение вагоностроителей», упоминалось, что аналогичная проблема есть в отношении вагонов, находящихся в собственности операторских компаний, и влечет за собой угрозу срыва перевозок различной продукции, в том числе сырья для энергетики, промышленности и ЖКХ.
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