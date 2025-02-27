«Русская сталь» предложила увеличить полномочия РЖД по разгрузке сети

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РЖД должны получить больше полномочий для решения проблем движения вагонов на фоне роста невостребованного порожнего парка или неэффективного управления им, заявили РБК в ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейшие металлургические предприятия России.

«Операторы грузовых железнодорожных вагонов должны быть заинтересованы в оперативном вывозе порожних вагонов после выгрузки сырья на горнорудных и металлургических предприятиях, а также после разгрузки в морских портах. Однако на данный момент, мягко говоря, этого не происходит в достаточной мере». — считают в ассоциации.

Ранее «Русская сталь» направила письмо в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) с просьбой обсудить введенные РЖД ограничения на прием порожних вагонов. По мнению ассоциации, ситуация может привести к «серьезным экономическим последствиям». Металлургические компании полагают, что эти меры затрудняют логистику и оказывают негативное влияние на производство, особенно на предприятиях непрерывного цикла.

В «Русской стали» также отметили, что рассматривают ограничение РЖД на перемещение порожних вагонов по сети общего пользования как вынужденную меру, связанную со «сложной ситуацией». «В последнее время мы активно взаимодействуем с Российскими железными дорогами, и это позволило в ручном режиме РЖД решить множество задач, связанных с вывозом готовой продукции с предприятий для удовлетворения запросов потребителей, а также отправкой произведенной металлопродукции на экспорт в морские порты», — заявили в «Русской стали».

В РЖД, в свою очередь, РБК сообщили, что в компании заинтересованы в наращивании перевозок металлургических грузов и не ограничивают подачу вагонов под заявки грузоотправителей. Однако при этом на путях предприятий, на ближайших к ним и припортовых станциях скапливается «большое количество» невостребованных порожних вагонов, которые мешают продвижению груженых потоков.

В октябре 2024 года РЖД начали вводить ограничения на допуск порожних вагонов на сеть в рамках работы по сокращению парка. Сейчас его количество достигает рекордных более 1,3 млн единиц, профицит оценивается в 400 тыс.

Первыми, по информации источников РБК, с подобными проблемами столкнулись вагоностроительные предприятия при регистрации отгруженных с заводов вагонов. Тогда запрет сняли через три дня, но вскоре производители вновь заметили ограничения со стороны РЖД.

В письме, направленном первому вице-премьеру Денису Мантурову (РБК ознакомился с документом) союзом «Объединение вагоностроителей», упоминалось, что аналогичная проблема есть в отношении вагонов, находящихся в собственности операторских компаний, и влечет за собой угрозу срыва перевозок различной продукции, в том числе сырья для энергетики, промышленности и ЖКХ.