В Подмосковье инспектор ГИБДД сбил троих детей

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В подмосковном поселке Михнево Ступинского городского округа инспектор ГИБДД на автомобиле Omoda сбил троих детей, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, пострадавшие — 2017, 2018 и 2019 годов рождения, они находились без сопровождения взрослых. «В результате ДТП пешеходы с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении МВД.

По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.