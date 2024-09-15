В Подмосковье инспектор ГИБДД сбил троих детей
В подмосковном поселке Михнево Ступинского городского округа инспектор ГИБДД на автомобиле Omoda сбил троих детей, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в региональном МВД.
По данным ведомства, пострадавшие — 2017, 2018 и 2019 годов рождения, они находились без сопровождения взрослых. «В результате ДТП пешеходы с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении МВД.
По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
«МК», двое из пострадавших — уроженцы Таджикистана, третий — Узбекистана, они получили тяжелые травмы. Водитель является полицейским по охране здания 2-го полка ДПС «Южный» ГИБДД Московской области, уточнило издание.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов