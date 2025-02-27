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США выдали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково россиянина

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

США выдали России Дмитрия Кошелева, обвиняемого в разбойном нападении в Санкт-Петербурге, в ходе которого были похищены $1,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По версии следствия, в 2014 году Дмитрий Кошелев вместе с подельниками в пассажирском терминале аэропорта Пулково с оружием напали на сидящих в машине людей и похитили у них имущество и более $1,5 млн.

От уголовного преследования Кошелев скрылся. В апреле 2020 года он был объявлен в международный розыск. В мае 2021 года стало известно, что Кошелев находится в США, где он нарушил иммиграционное законодательство страны.

Генпрокуратура России достигла с компетентными органами США договоренностей о депортации россиянина в Россию. Его доставят в Москву транзитом через Каир 27 февраля.

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Фото:Павел Львов / РИА Новости

Ранее в феврале США освободили россиянина Александра Винника в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля.

Москва передала Фогеля американской стороне 11 февраля. В России американец отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Фогеля освободили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут в Россию.

В 2017 году американские власти закрыли криптобиржу BTC-е, в то же время по их запросу в Греции был арестован Винник. США обвинили его в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox.

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