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Осужденного на пять лет в США россиянина депортировали домой

Осужденного в США за хищение $30 млн россиянина Украинского вернули домой
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российского гражданина Дмитрия Украинского, осужденного в США за кражу более $30 млн в составе хакерской группировки, освободили и депортировали в Россию, сообщил РБК вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Он уже прибыл и в скором времени ожидает встречи с семьей. <...> На данный момент Дмитрий находится на свободе», — рассказал Мельников.

Украинского арестовали в Паттайе в 2016 году по запросу ФБР. Власти королевства осудили его на десять лет лишения свободы. Летом того же года российская сторона обратилась в Генпрокуратуру Таиланда с просьбой выдать Украинского, а МИД направлял королевству ноту о недопустимости экстрадиции россиянина в США.

В 2017 году суд одобрил его экстрадицию в Россию, а в 2019 году власти Таиланда разрешили выдачу россиянина в США. Экстрадировали Украинского из Таиланда в США летом 2022 года. Суд заключил, что хакерская группировка, к которой принадлежал обвиняемый, украла более $30 млн с карт граждан США, Австралии, Японии, Италии, Великобритании и Германии. Американские власти расследовали деятельность россиянина с 2014 года, когда обнаружили несколько подозрительных переводов средств на таиландские счета. Украинский свою вину отрицал.

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