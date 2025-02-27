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Военная операция на Украине ,  
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Вице-премьер Сербии оценил положение выступающих против России релокантов

Вулин: в Сербии все в порядке у релокантов, которые не выступают против России
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Вулин
Александр Вулин (Фото: Global Look Press)

В Сербии хорошо относятся к россиянам, переехавшим в страну после начала военной операции на Украине, если они не выступают против российских властей. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин на лекции в РГГУ, передает корреспондент РБК.

По словам политика, в Сербии «вы никогда не получите плохое отношение к себе, если скажете, что вы из России», за одним исключением.

«С вами будет все в порядке, пока вы не скажете, что вы против правительства России, свободной России», — пояснил Вулин.

От отметил, что после начала спецоперации многие приехавшие из России граждане «говорят плохо о властях, президенте [Владимире] Путине». «Когда сербы слышат это, им сложно это понять», — заметил вице-премьер.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В 2022 году было две волны отъезда россиян из страны: первая — после объявления в феврале начала военной операции, вторая — после решения властей о проведении частичной мобилизации в сентябре—октябре.

В сентябре 2024 года Reuters писал, что в Сербии на фоне притока российских граждан образовалась «мини-Россия». Так, в стране открылись принадлежащие россиянам детские сады и медицинские учреждения. Российские музыкальные группы, певцы и комики выступают в российских клубах, а художники выставляют свои работы в галереях, которыми также владеют россияне.

По данным МВД Сербии, только с февраля 2022-го по середину 2023 года разрешение на временное проживание в Сербии получили более 30 тыс. россиян.

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Теги
Сербия Александр Вулин эмиграция Россия релокация
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