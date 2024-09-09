Reuters рассказал о появлении в Сербии «мини-России»

С февраля 2022 по середину 2023 года ВНЖ в Сербии получили 30 тыс. россиян, составивших заметную диаспору в Белграде. Некоторым сложно интегрироваться, и они ходят в принадлежащие другим россиянам клубы, галереи и медучреждения

Выступление русского стендап комика в Белграде (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Хотя в Сербию после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года россиян уехало меньше, чем, например, в Германию, их присутствие остро ощущается в Белграде, население которого составляет немногим более 1 млн человек, сообщает Reuters.

После бесед с сербскими чиновниками и эмигрантами агентство сделало вывод, что в республике образовалась «мини-Россия». Так, в стране открылись принадлежащие россиянам клубы, детские сады и медицинские учреждения. Российские музыкальные группы, певцы и комики выступают в российских клубах, а художники выставляют свои работы в галереях, которыми также владеют россияне.

Например, агентство описывает судьбу 42-летнего ветеринара Виктора (имя изменено, так как тот опасается за безопасность своей семьи в России): «Не имея необходимой квалификации для работы в Сербии, он работает разнорабочим в Белграде, обслуживая исключительно россиян. «Я ремонтирую сантехнику, электропроводку, окна и даже делаю мебель. Мне на самом деле не нужны клиенты из Сербии», — сказал он.

Согласно последним данным МВД Сербии, с февраля 2022 по середину 2023 года разрешение на временное проживание в Сербии получили более 30 тыс. россиян (более поздней информации нет). Сербские чиновники не предоставили сравнительных данных за предыдущие годы, но заявили, что после начала военных действий приток резко вырос, пишет Reuters. За это время россияне основали в Сербии 11,1 тыс. предприятий в разных секторах — от интернет-услуг до гостиничного бизнеса и спортивных школ.

При этом, как пишет агентство, некоторым трудно интегрироваться в общество и они предпочитают «цепляться за мини-Россию» внутри Сербии. В то же время сербы, поддерживающие российские власти, не разделяют их взглядов.

В 2022 году было две волны отъезда россиян из страны: первая — после начала боевых действий на Украине, вторая — после решения властей о проведении частичной мобилизации (проходила в сентябре—октябре). В мае текущего года Bloomberg со ссылкой на компанию Finion, которая специализируется на услугах по переезду за рубеж, сообщил, что вернулись от 40 до 45% уехавших. Среди причин в фирме назвали отказы в продлении вида на жительство, трудности с переводом работы и денег за границу и ограниченное число направлений, куда можно выехать.

Российский президент Владимир Путин летом 2023 года заявил, что не видит ничего плохого в отъезде граждан из страны, этот процесс может стать «элементом дополнительной связи» с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, ОАЭ, Узбекистаном и другими странами. «Пусть люди поживут там, где они считают нужным, поработают. <...> Одно дело — жить в среде своего родного языка и культуры, а другое дело — в отрыве от них», — говорил он.