СК сообщил о задержании отца и сына по делу о взрыве в Самаре

По делу о взрыве у правительства Самарской области задержали отца и сына

Фото: Сергей Лантаухов / News.ru / Global Look Press

Следователи в Самарской области задержали двоих мужчин — отца и сына — по делу о совершении теракта у здания правительства региона, сообщило областное управление Следственного комитета России.

По информации правоохранительных органов, 27 февраля около 5:30 утра «мужчина подошел к зданию правительства Самарской области и бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины».

«Установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений, ими оказались местные жители — отец и сын, с ними проводятся следственные действия, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — уточнили в сообщении.

Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Губернатор региона Вячеслав Федорищев в свою очередь добавил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. «Цель [действий задержанного] — пока непонятна. Запугать? Не получится», — написал он.

До этого Федорищев рассказывал об угрозах, которые он получает после заявления о коррупции в российском футболе. В конце ноября на заседании комиссии Госсовета он заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.