В Калуге молодой человек избил дедушку, сделавшего ему замечание

В Калуге молодой человек избил дедушку за замечание в магазине

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В Калуге 19-летний местный житель избил пожилого мужчину, сделавшего ему замечание в магазине, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным ведомства, молодой человек и его приятель катались по магазину на самокатах, шумели и мешали покупателям. Один из посетителей сделал им замечание, между ними завязался конфликт. Мужчина схватил одного из молодых людей за куртку, после чего другой ударил его в лицо. Когда дедушка упал, юноша продолжил его избивать.

Молодого человека задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о побоях (ст. 116 Уголовного кодекса), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Томске задержали 43-летнего местного жителя, ударившего незнакомую женщину при выходе из лифта. Она потеряла сознание, после чего была госпитализирована. Как сообщили в МВД, перед этим мужчина выпивал в гостях у отца. Ранее он занимался боксом.

Нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.