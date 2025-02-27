В Томске задержали мужчину, ударившего женщину при выходе из лифта

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В Томске мужчина ударил незнакомую женщину при выходе из лифта, она потеряла сознание, нападавшего задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

По ее словам, задержанный — 43-летний житель поселка Светлый — выпивал в гостях у отца. Спустившись в лифте на первый этаж дома, он заблокировал двери. Лифт в это время ожидали две женщины и несовершеннолетняя дочь одной из них. Мужчина вышел из него и внезапно нанес удар по голове одной из женщин, та потеряла сознание и упала.

Нападавший скрылся с места происшествия, пострадавшую госпитализировали. В полицию об инциденте сообщил медицинский работник. Сотрудники МВД задержали нападавшего мужчину. По данным ведомства, ранее он занимался боксом, сейчас работает мастером по ремонту холодильников.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК), ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как уточнила Волк, пострадавшей женщине 44 года.

Несколькими днями ранее, 21 февраля, прокуратура Москвы сообщила о нападении на двух человек и водителя маршрутки на юго-западе столицы. По данным ведомства, 54-летний мужчина развязал конфликт с двумя прохожими, нанеся им несколько ударов, после чего подошел к автобусу. Он разбил окно и избил водителя, «угрожая убийством». При себе у нападавшего был карманный складной нож.

Мужчину задержали, против него завели дело по статье о хулиганстве.