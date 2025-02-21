Житель Энгельса избил участника военной операции в Сирии

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Следователи проводят проверку информации о нападении в школе в Энгельсе на ветерана боевых действий, сообщила пресс-служба управления СК по Саратовской области.

«Выявлена публикация, в которой сообщается о госпитализации ветерана боевых действий в медицинское учреждение с телесными повреждениями после нападения на него мужчины в образовательном учреждении», — говорится в сообщении.

«Взгляд-инфо» со ссылкой на супругу потерпевшего сообщает, что житель Энгельса избил военнослужащего Антона Коршенникова. По данным агентства, прапорщику 34 года, он выполнял задачи в ходе военных операций в Сирии и Донецкой области, однако в боевых действиях на Украине не участвовал из-за инвалидности.

Супруга Коршенникова Юлия рассказала изданию, что военный проводил организованный местным отделением «Боевого братства» урок мужества в одной из школ города. Мужчина сделал замечание отцу одного из учеников, нагрубившему учительницам.

Родитель школьника ударил военнослужащего, врачи диагностировали у Коршенникова переломы носа, глазницы, повреждение челюсти и травму головы. Ветерана госпитализировали.

В пресс-службе минздрава Саратовской области РБК сообщили, что военный находится в состоянии средней степени тяжести, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По информации управления МВД по региону, 20 февраля в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в школе в Энгельсе. Конфликт возник между двумя мужчинами 34 и 47 лет. Один из них обратился за медпомощью, личность подозреваемого в нападении установлена, уточнили в МВД.