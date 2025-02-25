В Омской области в ДТП с грузовиком и «Газелью» погиб человек

Фото: ГУ МВД России по Омской области

ДТП с участием грузового автомобиля, маршрутки и легкового автомобиля произошла в Муромцевском районе Омской области. В результате один человек погиб, еще девять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла 25 февраля 2025 года на трассе Омск — Муромцево. Информация о ДТП поступила в полицию в 10:10 часов по местному времени (07:10 мск). Предварительно установлено, что у грузовика Sitrak, ехавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречную полосу движения, где он столкнулся с пассажирской «Газелью». Затем для оказания помощи на этом участке трассы остановился легковой автомобиль Lexus, в который врезался грузовик.

По предварительным данным, в момент аварии в пассажирском транспорте находились не менее девяти человек, один из которых погиб, остальных доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). На месте работают инспекторы ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства аварии.