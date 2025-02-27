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Военная операция на Украине ,  
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МИД заявил о хороших контактах с МККК по гумкоридору в Курской области

МИД: Россия обсуждает с Красным Крестом создание гумкоридора в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия ведет работу с Международным комитетом Красного Креста (МККК) по вопросу создания гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей с территории Курской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил «РИА Новости» заместитель главы российского МИДа Сергей Вершинин.

«Насчет идеи гуманитарного коридора могу сказать только то, что есть хорошее взаимодействие МККК по этим вопросам с уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой. Мы поддерживаем проведение этих контактов», — сказал он.

Вершинин назвал отношения Москвы с МККК «хорошими, деловыми и конструктивными». Замглавы МИДа напомнил, что в сентябре 2024 года президент комитета Мирьяна Сполярич посетила Россию.

В рамках визита она провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими представителями. Во время встречи, по словам Вершинина, обсуждался в том числе конфликт на Украине.

Москалькова сообщила о работе с Киевом над гумкоридором в Курской области
Политика
Татьяна Москалькова

Жители одного из курских районов, на которые напали ВСУ, — Суджанского — еще в сентябре просили президентов России и Украины организовать безопасную эвакуацию людей, но в Кремле тогда заявили, что не получали никаких обращений. Москалькова в декабре сообщила, что обратилась к украинским властям с просьбой создать гумкоридор.

В начале февраля агентство AFP со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что Киев готов открыть коридор «в ответ на официальный запрос Российской Федерации». В Кремле в ответ заявили, что «делают все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована».

Позднее Москалькова сообщила, что работа с Украиной и МККК по гумкоридору ведется, и «есть надежда на положительное решение этого вопроса».

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Теги
МИД Сергей Вершинин Красный Крест гуманитарный коридор Курская область Татьяна Москалькова
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