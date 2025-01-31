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Общество ,  
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Мужчина напал с мачете на двух пассажиров поезда Томск — Адлер

Транспортная полиция задержала на станции Барабинск Новосибирской области мужчину, который с ножом напал на двух пассажиров поезда сообщением Томск-Адлер. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, к нему незамедлительно были направлены сотрудники полиции», — написала Волк.

Пассажиров эвакуировали из вагона, пострадавших госпитализировали. Задержанного доставили в отделение полиции.

На видео, опубликованном в телеграм-канале представителя МВД, видно, как мужчина размахивает длинным и широким ножом, похожим на мачете. Его подозревают в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса — приготовление к преступлению и покушение на преступление и убийство.

Летевший в Москву самолет сел в Красноярске из-за дебошира на борту
Общество
Фото:Владимир Третьяков / Shutterstock

Ранее в январе один из пассажиров рейса Нижнекамск — Москва в самолете напал на женщину и угрожал взорвать самолет. «Интерфакс» писал, что мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и заявлял о наличии у него взрывного устройства. Когда самолет посадили в Шереметьево, а дебошира задержали, взрывного устройства не нашли, писал РЕН ТВ.

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Теги
Новосибирск Ирина Волк МВД нападения с ножом поезд


 

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