В Киеве прогремели взрывы

Звуки взрывов раздались в Киеве, сообщают украинские «Суспiльне» и «24 канал» около часа ночи по московскому времени.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие», — сказано в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.

Военная администрация Киевской области в телеграм-канале написала о работе в регионе средств противовоздушной обороны (ПВО) и действии сигнала воздушной тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне, в ночь на 26 февраля, киевский мэр Виталий Кличко написал о работе сил ПВО в центре и на левом берегу Киева. Он попросил киевлян находиться в укрытиях.

В ночь на 26 февраля в России сбили 128 беспилотников, больше всего (83) — уничтожили над Краснодарским краем.