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Военная операция на Украине ,  
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Трамп назвал целями на Украине остановку кровопролития и возврат денег

Трамп назвал целями США на Украине остановку кровопролития и возврат денег
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Главная цель Соединенных Штатов на Украине — остановить кровопролитие, но также Вашингтон хочет вернуть потраченные деньги, заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета в Белом доме.

«Я делаю это по двум причинам. Первая причина — прекратить убийства всех этих людей.<...> Второе, что я хочу сделать, — это не платить больше денег», — сказал он.

Трамп отметил, что его предшественник Джо Байден потратил на помощь Украине $350 млрд, а теперь США «заберут все эти деньги обратно, и даже больше».

Дональд Трамп проводит 1-е заседание кабинета министров США

Республиканец также заявил, что Украина не получит от США значительных гарантий безопасности, этот вопрос, по его словам, будет поручен Европе. В частности, Трамп поддержал идею Парижа и Лондона направить на Украину миротворцев.

12 февраля прошли телефонные переговоры Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Они обсуждали украинское урегулирование и двустороннее сотрудничество. Вскоре после этого в Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры российской и американской делегаций. В конце февраля Трамп заявил о планах встретиться с Путиным.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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