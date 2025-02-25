Трамп заявил о планах встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме, передает CBS.

«Президент Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели <...> Трамп также сказал, что он открыт для посещения Москвы в будущем», — говорится в материале.

На конференции с Макроном Трамп также заявил, что может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на этой или следующей неделе.

12 февраля Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, тогда он пригласил республиканца посетить Москву.

Менее чем через неделю после этого звонка в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры российской и американской делегаций, где в том числе обсуждался конфликт на Украине. Представители Киева на встрече не присутствовали.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и Трампа пройдет раньше их возможных визитов в страны друг друга. Он не исключал, что это произойдет до конца февраля.