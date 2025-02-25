 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме, передает CBS.

«Президент Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели <...> Трамп также сказал, что он открыт для посещения Москвы в будущем», — говорится в материале.

На конференции с Макроном Трамп также заявил, что может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским на этой или следующей неделе.

Путин заявил, что Зеленский мешает Трампу добиться мира на Украине
Политика

12 февраля Трамп поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, тогда он пригласил республиканца посетить Москву.

Менее чем через неделю после этого звонка в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры российской и американской делегаций, где в том числе обсуждался конфликт на Украине. Представители Киева на встрече не присутствовали.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и Трампа пройдет раньше их возможных визитов в страны друг друга. Он не исключал, что это произойдет до конца февраля.

Читайте РБК в Telegram.

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Дональд Трамп США Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Путин не против европейских миротворцев на Украине
Политика
Трамп заявил об интересе США к российским редкоземельным металлам
Политика
Трамп отказался «легкомысленно» назвать Путина диктатором
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
Макрон заявил о «веской причине» у Трампа возобновить диалог с ПутинымПолитика, 00:37
Вучич заявил, что Сербия проголосовала за резолюцию ЕС в ООН по ошибкеПолитика, 00:26
Кто из российских спортсменов и функционеров попал под санкцииСпорт, 00:15
Почему США не стали голосовать в ООН за свою же резолюцию по УкраинеПолитика, 00:15
Трамп заявил о планах встретиться с ПутинымПолитика, 00:02
«Яндекс» перезапустил чат с «Алисой» на новой нейросетиТехнологии и медиа, 00:01
Агентства развития предложили критерии для инвестиций ушедших иностранцевБизнес, 00:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Во сколько обойдется ремонт в квартире в 2025 годуНедвижимость, 00:01
Эксперты допустили, что через год в России останется меньше 300 банковФинансы, 00:00
«Сбер» запустил новый детский вклад с привязкой к ключевой ставкеИнвестиции, 00:00
Мэр Киева сообщил о работе ПВО на фоне воздушной тревогиПолитика, 24 фев, 23:47
Путин заявил, что Зеленский мешает Трампу добиться мира на УкраинеПолитика, 24 фев, 23:27
Путин поддержал идею сократить оборонные расходы России и США на 50%Политика, 24 фев, 23:16
Путин заявил о готовности предложить иностранцам редкоземельные проектыПолитика, 24 фев, 23:11