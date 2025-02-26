Маск сообщил, что ему угрожают из-за сокращения госрасходов

Илон Маск (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск получает угрозы в свой адрес из-за его работы по сокращению госрасходов. Об этом он заявил на первом заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, США станут банкротом, если администрация президента не сократит бюджетные расходы. По его словам, на проценты по госдолгу страна тратит более $1 трлн.

«Если так будет продолжаться, страна станет фактическим банкротом. <...> Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз», — сказал он, не уточнив, от кого именно получает подобные сообщения.

Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США (Фото: Brian Snyder / Reuters) Государственный секретарь США Марко Рубио, Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Дональд Трамп, министр обороны США Пит Хегсет и министр торговли США Говард Лютник (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Axios писал, что, хотя Трамп назвал Маска главой Департамента эффективности правительства (DOGE), официально он не является руководителем или сотрудником DOGE, а имеет лишь статус «специального правительственного сотрудника». Фактическим руководителем DOGE назначена бывшая сотрудница Службы цифровых технологий Эми Глисон.