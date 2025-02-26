Маск сообщил, что ему угрожают из-за сокращения госрасходов
Американский бизнесмен Илон Маск получает угрозы в свой адрес из-за его работы по сокращению госрасходов. Об этом он заявил на первом заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, США станут банкротом, если администрация президента не сократит бюджетные расходы. По его словам, на проценты по госдолгу страна тратит более $1 трлн.
«Если так будет продолжаться, страна станет фактическим банкротом. <...> Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз», — сказал он, не уточнив, от кого именно получает подобные сообщения.
Axios писал, что, хотя Трамп назвал Маска главой Департамента эффективности правительства (DOGE), официально он не является руководителем или сотрудником DOGE, а имеет лишь статус «специального правительственного сотрудника». Фактическим руководителем DOGE назначена бывшая сотрудница Службы цифровых технологий Эми Глисон.
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