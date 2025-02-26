 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маск сообщил, что ему угрожают из-за сокращения госрасходов

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск получает угрозы в свой адрес из-за его работы по сокращению госрасходов. Об этом он заявил на первом заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, США станут банкротом, если администрация президента не сократит бюджетные расходы. По его словам, на проценты по госдолгу страна тратит более $1 трлн.

«Если так будет продолжаться, страна станет фактическим банкротом. <...> Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз», — сказал он, не уточнив, от кого именно получает подобные сообщения.

Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США
Дональд Трамп
Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США
Государственный секретарь США&nbsp;Марко Рубио, Дональд Трамп&nbsp;и министр обороны США Пит Хегсет
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший
Дональд Трамп, министр&nbsp;обороны США Пит&nbsp;Хегсет и министр торговли США Говард Лютник
Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США
Дональд Трамп
Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США
Государственный секретарь США&nbsp;Марко Рубио, Дональд Трамп&nbsp;и министр обороны США Пит Хегсет
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший
Дональд Трамп, министр&nbsp;обороны США Пит&nbsp;Хегсет и министр торговли США Говард Лютник
Министр жилищного строительства и городского развития США Скотт Тернер читает молитву, пока президент США Дональд Трамп проводит свое первое заседание кабинета министров с участием Илона Маска в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп проводит первое заседание кабинета министров США
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Илон Маск выступает на первом заседании кабинета министров США
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Государственный секретарь США Марко Рубио, Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Дональд Трамп, министр обороны США Пит Хегсет и министр торговли США Говард Лютник
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Из ведомства Маска в знак протеста уволились более 20 сотрудников
Политика
Илон Маск

Axios писал, что, хотя Трамп назвал Маска главой Департамента эффективности правительства (DOGE), официально он не является руководителем или сотрудником DOGE, а имеет лишь статус «специального правительственного сотрудника». Фактическим руководителем DOGE назначена бывшая сотрудница Службы цифровых технологий Эми Глисон.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Илон Маск США DOGE
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Из ведомства Маска в знак протеста уволились более 20 сотрудников
Политика
Маск призвал провести выборы президента Украины
Политика
В Белом доме разрешили ведомствам игнорировать указ Маска об отчетах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 17:59
Трамп назвал целями на Украине остановку кровопролития и возврат денегПолитика, 22:34
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУПолитика, 22:11
Маск сообщил, что ему угрожают из-за сокращения госрасходовПолитика, 22:10
Рубио пообещал проверить искренность интереса Москвы к миру на УкраинеПолитика, 21:37
Что известно о сделке США и Украины по редкоземельным металламПолитика, 21:32
Захарова посчитала безумной речь главы МИД Канады на G20Политика, 21:28
Трамп назвал главное условие для ослабления санкций против РоссииПолитика, 21:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира в СШАСпорт, 21:18
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:16
Трамп назвал Путина очень умным и очень хитрым человекомПолитика, 21:15
Умерла актриса Мишель ТрахтенбергОбщество, 21:13
Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартовСпорт, 21:10
Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУПолитика, 20:54
Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит ЕвропаПолитика, 20:52