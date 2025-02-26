 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рубио пообещал проверить искренность интереса Москвы к миру на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Вашингтон собирается проверить искренность намерений Москвы завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Я не знаю. Я не знаю ответ… мы намерены проверить это», — ответил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, искренни ли намерения России по урегулированию украинского конфликта.

Рубио отметил, что американская и российская стороны договорились направить «команды дипломатов» для обсуждения деталей урегулирования.

Рубио опроверг согласование ресурсной сделки США и Украины
Политика
Марко Рубио

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о новой встрече США и России после переговоров в Эр-Рияде. 27 февраля российские и американские дипломаты обсудят в Стамбуле, как устранить препятствия в работе диппредставительств двух стран.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Марко Рубио США Украина Россия
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с США
Политика
Рубио опроверг согласование ресурсной сделки США и Украины
Политика
Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 17:59
Трамп назвал целями на Украине остановку кровопролития и возврат денегПолитика, 22:34
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУПолитика, 22:11
Маск сообщил, что ему угрожают из-за сокращения госрасходовПолитика, 22:10
Рубио пообещал проверить искренность интереса Москвы к миру на УкраинеПолитика, 21:37
Что известно о сделке США и Украины по редкоземельным металламПолитика, 21:32
Захарова посчитала безумной речь главы МИД Канады на G20Политика, 21:28
Трамп назвал главное условие для ослабления санкций против РоссииПолитика, 21:28
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Российская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира в СШАСпорт, 21:18
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:16
Трамп назвал Путина очень умным и очень хитрым человекомПолитика, 21:15
Умерла актриса Мишель ТрахтенбергОбщество, 21:13
Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартовСпорт, 21:10
Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУПолитика, 20:54
Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит ЕвропаПолитика, 20:52