Рубио пообещал проверить искренность интереса Москвы к миру на Украине

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Вашингтон собирается проверить искренность намерений Москвы завершить конфликт на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Я не знаю. Я не знаю ответ… мы намерены проверить это», — ответил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о том, искренни ли намерения России по урегулированию украинского конфликта.

Рубио отметил, что американская и российская стороны договорились направить «команды дипломатов» для обсуждения деталей урегулирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о новой встрече США и России после переговоров в Эр-Рияде. 27 февраля российские и американские дипломаты обсудят в Стамбуле, как устранить препятствия в работе диппредставительств двух стран.