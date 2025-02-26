 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные в период с 19:15 до 19:50 мск сбили семь украинских дронов над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Днем оборонное ведомство также сообщало о двух сбитых над Белгородской областью дронах.

Над Россией за ночь сбили 128 дронов
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

В ночь с 25 на 26 февраля над российскими регионами сбили 128 беспилотников. Больше всего дронов — 83 — пришлось на Краснодарский край, еще 30 — на Республику Крым. Над акваторией Азовского моря сбили восемь беспилотников, еще пять — над Черным морем, по одному — над Брянской и Курской областями.

В Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили три дома, аэропорт Сочи на фоне массированной атаки дронов ограничил работу почти на шесть часов.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Минобороны Крым дроны ВСУ
Материалы по теме
Минобороны сообщило еще о двух сбитых над Кубанью дронах
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 19 дронов за ночь
Политика
Минобороны заявило о взятии Новолюбовки в ЛНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 17:59
Умерла актриса Мишель ТрахтенбергОбщество, 21:13
Большунов рассказал о падении своего уровня без международных стартовСпорт, 21:10
Над Крымом за 45 минут сбили семь беспилотников ВСУПолитика, 20:54
Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине предоставит ЕвропаПолитика, 20:52
Правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с СШАПолитика, 20:44
РБК представит десятый рейтинг букмекеровСпорт, 20:41
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 20:33
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Криптобиржа Bybit объявила «войну» северокорейским хакерам. Каков ее планКрипто, 20:13
Как Джорджеску стал фигурантом дела о попытке переворота в РумынииПолитика, 20:12
В Киеве допустили ужесточение мобилизации при «плохой сделке» с ТрампомПолитика, 20:06
ТАСС узнал, что прокуратура просит ужесточить Попову меру пресеченияОбщество, 20:02
«Т-Инвестиции» заметили изменения в поведении инвесторов перед выходнымиИнвестиции, 20:00
Жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии по делу о госизменеПолитика, 19:59
МОК принял отставку Томаса Баха с поста члена организацииСпорт, 19:59