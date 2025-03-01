Юристы назвали два условия изъятия земли за выращивание травы и деревьев

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Намеренное выращивание на земельном участке леса или травы после вступления в силу новых правил может привести к изъятию земли как заброшенной как минимум при двух условиях. Об этом РБК рассказали опрошенные юристы.

Речь идет о поправках к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества», которые позволили властям изымать у владельцев неосвоенные и заброшенные участки. Они вступили в силу с 1 марта. Росреестр уточнял, что участки могут изъять, если они «заросли сорняками высотой более 1 м и более чем на 50%», а «собственник не проводит работы по очистке участка в течение года и более».

Во-первых, все зависит от законодательства конкретного региона, обращает внимание адвокат Павел Агиев. «Высокая трава может считаться нарушением правил благоустройства и использования земель, так как этот вопрос регулируется законодательством того субъекта, на территории которого расположен земельный участок», — говорит Агиев.

Кроме того, играет роль, будут ли такие заросли мешать соседям, отмечает юрист Павел Арешев. «Если вы высадили деревья, выращиваете траву, то можно продолжать это делать», — говорит он, указывая на два нюанса. По его словам, такое использование не должно противоречить назначению земельного участка. Также «выращиваемые там растения или деревья или иное использование не должны нести угрозу соседям, то есть если там нету каких-то летучих сорняков, нет заболоченной местности, свалок и так далее».

В случае если власти найдут нарушения, собственнику предоставят время для их устранения, напомнил Агиев. Если владелец не выполнит требования властей, государственный орган будет выходить в суд с вопросом об изъятии участка у собственника. «Поэтому данный вопрос, естественно, оспаривается в судебном порядке или в решении исполнительного органа либо иного государственного органа», — сказал адвокат.

Важно не путать изъятие за неиспользование земельного участка и изъятие его для государственных нужд, указал Арешев. «Это совершенно разные бюджеты и разные порядки изъятия. На изъятие за неиспользование отдельных бюджетов государство не выделяет», — поясняет Арешев. Он предупреждает, что опасаться изъятия всем собственникам пока рано, ведь поправки вступили в силу 1 марта 2025 года, а данная норма закона обратной силы не имеет. «Однако с этой даты, скорее всего, будут поставлены на контроль проблемные участки и к истечению этого трехлетнего срока уже собственникам будут даны соответствующие предписания», — предупреждает Арешев.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок в три года для освоения собственниками земельных участков, в августе 2024 года. Ранее такой срок законодательство не предусматривало. Эксперты уточняли, что главная цель документа — побудить правообладателя использовать участок надлежащим образом и ухаживать за ним. В пресс-службе Росреестра РБК пояснили, что задача принятых норм — не наказание собственников или изъятие у них земельных участков, «а именно их возвращение на свои земельные участки для обеспечения надлежащего использования».